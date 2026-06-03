Mačka se prošlog leta uselila u dom svoje vlasnice Brene Bejts i razvila neobičnu opsesiju plišanim risom u kući.

Iako živi sa još jednom mačkom sfingom, uglavnom je ignoriše, dok stalno posmatra plišanog risa i pokušava da mu se približi.

Vlasnica je snimila video svoje mačke potpuno fascinirane plišanom životinjom, a video je ubrzo postao viralan. U komentarima, gledaoci su uporedili ponašanje mačke sa ljudima koji razvijaju opsesiju četbotovima sa veštačkom inteligencijom ili izmišljenim likovima.

„'Vidiš kako je ova mačka tiha i mirna?'“, našalio se jedan korisnik.

Jedan komentator je pokušao da objasni zašto je mačka toliko privučena risom, ističući da mačke često prilaze onima koji ih ignorišu. Konsultantkinja za ponašanje mačaka Marsi Koski objašnjava da direktan pogled i previše pažnje mačke mogu doživeti kao pretnju, dok mirni i nezainteresovani ljudi imaju veću verovatnoću da ih privuku. Upravo zato nepomični plišani ris deluje potpuno bezbedno i neodoljiv je za ovu mačku.