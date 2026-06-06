Bežične slušalice umeju da otkažu mnogo brže nego što očekujemo, i to najčešće zbog sitnih grešaka koje pravimo svakog dana, a da toga nismo ni svesni.

Malo ko razmišlja o tome kako pravilno da brine o njima, pa tako prerano "stradaju".

U većini slučajeva krivac nije loša izrada, već naše svakodnevne navike koje vremenom tiho skraćuju njihov životni vek.

Iako bi solidne slušalice trebalo da traju dve do tri godine, mnoge pregore znatno ranije samo zato što ih izlažemo uslovima na koje nisu dizajnirane da izdrže.

Temperatura - skriveni neprijatelj

Visoka i niska temperatura ozbiljno utiču na baterije u bežičnim slušalicama.

Ako ih ostavljaš u automobilu tokom leta ili ih koristiš napolju kada je veoma hladno, litijum-jonska baterija trpi promene koje smanjuju njen kapacitet.

Prevelika toplota ubrzava oštećenje, dok ekstremna hladnoća takođe slabi bateriju, posebno ako se to ponavlja.

Pravilnim odlaganjem možeš im čak i duplirati trajanje.

Prejak zvuk uništava drajvere

Kada pojačaš zvuk do maksimuma, opterećuješ unutrašnje zvučne komponente koje nisu predviđene za konstantan rad pod punim naporom. To dovodi do pregrevanja i bržeg trošenja.

Ako moraš stalno da pojačavaš, možda slušalice ne prijanjaju dobro – promena veličine silikonskih nastavaka ili uključivanje poništavanja buke može rešiti problem bez štete.

Znoj i voda - samo deluju bezazleno

Iako određeni modeli imaju zaštitu od prskanja, to ne znači da podnose dugotrajno izlaganje vodi ili znoju.

Kiša, intenzivan trening ili pranje pod mlazom mogu oštetiti kontakte i unutrašnje spojeve.

Znoj s vremenom nagriza metal, pa je dovoljno samo obrisati ih suvom krpom posle vežbe da bi ostale ispravne mnogo duže.

Prljavština i nejednako korišćenje

Slušalice lako sakupljaju prašinu, vlagu i ušni vosak.

Ako se ne čiste redovno, mrežice se zapuše, mikrofon počne slabije da radi, a može da se javi i problem sa punjenjem u kutiji.

Takođe, ako koristiš samo jednu stranu za razgovore, ta baterija će se brže trošiti. Redovno menjanje leve i desne slušalice daje ravnomernije habanje i duži radni vek.

Ne mogu trajati večno, ali mogu duže nego što misliš.