Mačak je postao hit na društvenim mrežama nakon što je pokušao da otera drugog mačka iz njegovog prostora.

U videu objavljenom na TikToku, vidi se kako reži i šišti na svog cimera ispod kauča, ali umesto da deluje zastrašujuće, mnogi su ga smatrali preslatkim. Video je brzo prikupio brojne reakcije i komentare.



Vlasnik se našalio da je to mačji „najstrašniji glas“, a mnogi korisnici su stali u njegovu odbranu. Neki su tvrdili da je zaista zastrašujući, dok su se drugi našalili da ih njegovo urlikanje „natera da se naježe od straha“. Brojni komentatori su se složili da je mačak, uprkos svojim naporima da izgleda opasno, zapravo veoma sladak.

Međutim, takvo ponašanje nije neuobičajeno kod mačaka. Prema Čuiju, mačke najčešće reže ili šište kada se osećaju ugroženo, uplašeno, ljuto ili žele da zaštite svoj prostor, hranu ili igračke. Ovi zvuci služe kao upozorenje drugoj životinji ili osobi da se ne približavaju.