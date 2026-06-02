Veterinari upozoravaju da jednostavno pravilo od pet sekundi može pomoći vlasnicima da zaštite svoje ljubimce od toplotnog udara.

Zašto su visoke temperature opasne za pse?

Sa dolaskom leta i tropskih dana, mnogi vlasnici pasa zaboravljaju koliko visoke temperature mogu biti opasne za njihove ljubimce. Psi se znatno teže rashlađuju od ljudi, zbog čega su podložniji pregrevanju organizma i toplotnom udaru.

Stručnjaci upozoravaju da je toplotni udar kod pasa hitno stanje koje može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, pa čak i smrtnog ishoda ukoliko se ne reaguje na vreme.

Veterinari iz organizacije Blue Cross ističu da su posebno ugroženi psi sa gustom dlakom, brahiocefalične rase koje imaju otežano disanje, kao i ljubimci sa viškom telesne težine.

Pravilo od 5 sekundi koje može sprečiti toplotni udar

Prema rečima veterinarskih stručnjaka, postoji jednostavan test koji traje svega pet sekundi i može pokazati da li je bezbedno izvesti psa u šetnju.

Potrebno je da bosim stopalom stanete na asfalt ili pločnik. Ako ne možete da izdržite pet sekundi zbog vreline podloge, tada ni vaš pas ne bi trebalo da hoda po toj površini.

Vruć asfalt može izazvati ozbiljne opekotine na šapama, ali i doprineti pregrevanju organizma tokom šetnje.

Kada je najbolje šetati psa leti?

Veterinari preporučuju da se psi tokom letnjih meseci izvode u šetnju rano ujutru ili kasno uveče, kada su temperatura vazduha i podloge znatno niže.

Tokom najtoplijeg dela dana trebalo bi izbegavati duže šetnje, trčanje i intenzivnu fizičku aktivnost.

Kako rashladiti psa tokom velikih vrućina?

Da bi pas lakše podneo letnje temperature, stručnjaci savetuju:

Obezbedite stalno dostupnu svežu i hladnu vodu.

U posudu sa vodom povremeno ubacite nekoliko kockica leda.

Omogućite ljubimcu dovoljno odmora tokom dana.

Koristite ventilatore ili hladne prostorije.

Postavite dečji bazenčić u dvorištu za osveženje.

Koristite blago navlažene peškire za postepeno rashlađivanje.

Nikada ne ostavljajte psa u automobilu

Jedna od najvećih opasnosti tokom leta jeste ostavljanje psa u parkiranom automobilu. Stručnjaci upozoravaju da pri spoljašnjoj temperaturi od samo 22 stepena Celzijusa temperatura u vozilu može dostići čak 47 stepeni za manje od sat vremena.

Takvi uslovi mogu vrlo brzo izazvati toplotni udar i ugroziti život ljubimca.

Simptomi toplotnog udara kod pasa

Vlasnici bi trebalo odmah da reaguju ukoliko primete:

ubrzano i otežano disanje,

prekomerno slinjenje,

nemir i dezorijentisanost,

povraćanje,

proliv,

tamnocrvene ili tamne desni.

U slučaju pojave ovih simptoma, psa treba postepeno rashladiti i što pre potražiti pomoć veterinara.

Prevencija je najbolja zaštita

Jednostavno pravilo od pet sekundi može pomoći da na vreme procenite da li su uslovi bezbedni za šetnju. Tokom letnjih vrućina upravo male preventivne mere mogu napraviti veliku razliku i zaštititi vašeg psa od opasnog toplotnog udara.