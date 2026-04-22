Velika tragedija potresla je gradić Katankaro na jugu Italije. Žena (46) bacila je svoje troje dece s balkona na trećem spratu zgrade u ulici Via Zanoti Bjanko, a zatim je i sama skočila.

Žena i dvoje mlađe dece, četvorogodišnjak i beba od samo četiri meseca, preminuli su na mestu. Lekari se bore za život šestogodišnje devojčice koja je u kritičnom stanju na intenzivnoj nezi.

Istražitelji rade na rekonstrukciji nesrećnog događaja, a prema prvim informacijama, žena je u ruci držala brojanicu kad su spasilačke službe stigle na mesto tragedije.

Njen suprug spavao je u stanu i navodno ništa nije čuo, a probudila ga je tek buka s ulice. Kada je sišao, zatekao je stravičan prizor. Policija proverava snimke nadzornih kamera kako bi potvrdili tok događaja.

Gradonačelnik Nikola Fiorita najavio je dan žalosti, rekavši da je grad zatečen. Tragediju je opisao kao posledicu "nevidljive patnje" koja se, kako se čini, pogoršala nakon rođenja najmlađeg deteta, piše Korijere dela sera.

Porodica nije bila u finansijskim problemima, oba roditelja su radila, a živeli su u mirnoj četvrti.

BONUS VIDEO