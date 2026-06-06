Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić navodno su nakon devet godina braka stavili tačku na svoj odnos.

Poslednji put zajedno su se u javnosti pojavili u novembru prošle godine, na porodičnoj slavi Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

Njihov dolazak tada je privukao veliku pažnju javnosti, budući da su se već neko vreme mogle čuti spekulacije o problemima u njihovom braku.

Jelisaveta je tom prilikom u rukama nosila buket cveća i kišobran, dok je Teodosić hodao nekoliko koraka ispred nje.

Nisu bili raspoloženi za razgovor sa novinarima, pa su bez zaustavljanja prošli pored okupljenih medijskih ekipa.

Prema navodima domaćih medija, uprkos razvodu, bivši supružnici ostali su u korektnim odnosima.

Kako se navodi, razlog rastanka nije bio sukob, već činjenica da su im se životni putevi vremenom razišli.

Već se iselio iz stana

Izvor blizak paru tvrdi da se on iselio iz porodičnog doma, dok je glumica ostala da živi sa njihovom decom.

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok se Teodosić preselio u drugi stan. Ostali su u odličnim odnosima, a najveći prioritet su im zajednička deca, kojoj su oboje maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za Blic.

Iako više nisu zajedno, kako se navodi, nastavljaju da sarađuju kao roditelji, vodeći računa da njihova deca odrastaju u stabilnom i zdravom okruženju.