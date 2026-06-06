Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić navodno su nakon devet godina braka stavili tačku na svoj odnos.

Poslednji put zajedno su se u javnosti pojavili u novembru prošle godine, na porodičnoj slavi Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

Njihov dolazak tada je privukao veliku pažnju javnosti, budući da su se već neko vreme mogle čuti spekulacije o problemima u njihovom braku.

Jelisaveta je tom prilikom u rukama nosila buket cveća i kišobran, dok je Teodosić hodao nekoliko koraka ispred nje.

Poslednje zajedničko pojavljivanje Jelisavete i Miloša

Nisu bili raspoloženi za razgovor sa novinarima, pa su bez zaustavljanja prošli pored okupljenih medijskih ekipa.

Prema navodima domaćih medija, uprkos razvodu, bivši supružnici ostali su u korektnim odnosima.

Kako se navodi, razlog rastanka nije bio sukob, već činjenica da su im se životni putevi vremenom razišli.

Razvode se Jelisaveta i Miloš

Već se iselio iz stana

Izvor blizak paru tvrdi da se on iselio iz porodičnog doma, dok je glumica ostala da živi sa njihovom decom.

- Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok se Teodosić preselio u drugi stan. Ostali su u odličnim odnosima, a najveći prioritet su im zajednička deca, kojoj su oboje maksimalno posvećeni - rekao je izvor blizak paru za Blic.

Iako više nisu zajedno, kako se navodi, nastavljaju da sarađuju kao roditelji, vodeći računa da njihova deca odrastaju u stabilnom i zdravom okruženju.

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