.Nova testiranja najnovijeg raketnog sistema privukla su pažnju vojnih analitičara i otvorila brojna pitanja o njegovim stvarnim mogućnostima.

Tri probna lansiranja najnovijeg raketnog sistema Orešnik prema ciljevima u Ukrajini pokazala su da kompleks može da izvodi izuzetno precizne udare čak i u urbanim sredinama, ocenjuje vojni ekspert Jurij Knutov.

Prema njegovim rečima, upravo je to glavni zaključak nakon serije testova tokom kojih su korišćeni inertni borbeni blokovi umesto standardnog borbenog punjenja.

Knjutov je objasnio da su lansiranja predstavljala sveobuhvatnu proveru konstrukcije rakete, sistema navođenja i ukupnih borbenih mogućnosti kompleksa u konvencionalnoj konfiguraciji.

Posebna pažnja bila je usmerena na ponašanje odvojivih bojevih blokova tokom ulaska u guste slojeve atmosfere i njihovu sposobnost da pogode zadate ciljeve sa maksimalnom preciznošću.

Kako navodi ekspert, od samog početka bilo je jasno da nije reč o borbenoj upotrebi sa nuklearnim punjenjem. Umesto toga korišćeni su posebni inertni blokovi, a važnu ulogu igrali su njihova masa, sastav i otpornost na ekstremne temperature koje nastaju tokom leta.

Prema njegovim rečima, za izradu takvih blokova obično se koriste volfram i drugi teško topljivi materijali koji mogu da izdrže ogromno zagrevanje pri prolasku kroz atmosferu.

Tokom tog procesa blokovi se zagrevaju do veoma visokih temperatura i okruženi su plazmom, zbog čega većina metala ne bi mogla da izdrži takve uslove.

Knjutov smatra da je glavni cilj testiranja bio provera preciznosti navođenja. Iako su korišćeni inertni blokovi, posledice udara na pojedinim objektima bile su veoma ozbiljne.

Kao primere naveo je fabriku u Dnjepropetrovsku i Lavovski avionski zavod, gde su, prema njegovoj proceni, zabeležena velika oštećenja.

On ističe da je imao priliku da vidi fotografije sa mesta udara, kao i izjave direktora Lavovskog avionskog zavoda, na osnovu čega zaključuje da su na tim lokacijama verovatno korišćeni blokovi izrađeni od posebno čvrstih materijala.

Dodatni podaci prikupljeni uz pomoć bespilotnih letelica omogućili su detaljnu analizu mesta pogodaka odvojivih bojevih blokova. Upravo ti rezultati, smatra Knjutov, potvrđuju veoma visok nivo preciznosti kompletnog sistema.

Prema njegovoj oceni, sada je jasno da se Orešnik može koristiti i u konvencionalnim sukobima, bez nuklearnog punjenja. Više bojevih blokova može da deluje veoma precizno, da prodre duboko u ciljano područje i uništi tačno određeni objekat unutar gradske zone.

Takvi ciljevi mogu biti podzemni komandni centri, štabovi ili ključni objekti kritične infrastrukture. Upravo mogućnost izvođenja preciznih udara na pojedinačne objekte u urbanom okruženju, prema rečima eksperta, predstavlja najvažniji rezultat dosadašnjih testiranja.

Na ovu temu ranije se oglasio i predsednik Rusije Vladimir Putin, koji je izjavio da je poslednji udar Orešnikom izveden u Ukrajini kako bi se proverilo kako su se rasporedili bojevi blokovi i prikupili podaci za buduću primenu sistema.

Glavni urednik časopisa „Nacionalna odbrana“ Igor Korotčenko podsetio je da domet Orešnika omogućava gađanje vojnih ciljeva ne samo u Ukrajini već i širom EU.

Istovremeno, penzionisani pukovnik Viktor Baranec ocenio je da je za Rusiju došlo vreme da izvede preventivne udare na logističke čvorove u državama Istočne Evrope preko kojih se odvija snabdevanje ukrajinskih snaga.