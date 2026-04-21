Žena stavila masku na lice i snimila reakciju svog psa

To je njena uobičajena večernja nega lica, na koju njen pas uvek reaguje isto. On se. naime, išćuđava i "slaže" čudne face. Video u kom je snimila tu reakciju nasmejao je mnoge na mrežama.

Na snimku se vidi pas po imenu Joši sedi na krevetu i pažljivo posmatra vlasnika. Podignute uši, široko otvorene oči i blago okretanje glave odaju njegovu zbunjenost. Umesto da laje ili pravi dramatične pokrete, pas samo tiho reaguje na situaciju.

Vlasnica je napisala da je njegovi izrazi lica uvek „nasmeju do suza“. Njegovi izrazi lica brzo su osvojili i gledaoce i postali pravi internet hit.

Mnogi su ostavili duhovite komentare: