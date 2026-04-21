Poslednja želja Ratka Mladića je da bude sahranjen pored ćerke Ane, koja je preminula 24. marta 1994. godine pod nerazjašnjenim okolnostima, i čiju smrt nikada nije mogao da preboli. Kako je ranije za Alo! ispričao njegov sin Darko, general je to izgovorio odmah nakon njene smrti: „Ja ću biti pored nje“.

- On nerado priča sa nama o tome. pozitivan. Ali kada je Ana nastradala, on je odmah rekao: "Ja ću biti pored nje".

Sin generala ispričao je jutros da je njegov otac na samrti u zatvoru u Hagu, da su mu lekari rekli da ne jede i ne pije vodu, ali da nije dobio jasan odgovor na pitanje zašto ne prima infuziju.

- Situacija je jako loša, on je na samrti. Lekari se ne izjašnjavaju direktno, ali je svima jasno u kakvom je stanju - rekao je Darko Mladić.

On navodi da Mladić više ne može normalno ni da jede ni da pije vodu, a porodica nema odgovor zašto mu nije uključena infuzija.

- Rečeno mi je da ne može da jede i pije kako treba. Na pitanje zašto nema infuziju, nisam dobio jasan odgovor. Nadam se da će lekari iz Srbije, koji dolaze, to razjasniti - kaže on.

Darko dodaje da je juče proveo dva sata uz oca, ali da general više nema snage za duže posete.

- Juče sam bio dva sata, nije više mogao da izdrži. Danas su mi dali sat vremena zbog terapija. Sutra dolaze lekari iz Beograda, pa idem opet kod njega. U četvrtak i petak dolazi i majka, pošto im je u petak 60 godina braka - rekao je on.

Porodica će, nakon pregleda srpskih lekara, podneti i zvaničan zahtev za njegovo puštanje.-Naš cilj je da ga puste. Ako ne možemo da ga spasimo, da mu makar produžimo život i omogućimo dostojanstvene poslednje dane. Jasno je da je u terminalnoj fazi - naglašava Darko.