Jedna vlasnica je svom psu prvi put pustila pesmu "Careless Whisper" Džordža Majkla.

Pas po imenu Šeldon je nedavno prvi put čuo poznati hit i reagovao na najnežniji mogući način, pokazujući da zaista uživa u muzici

Od kada se video pojavio na internetu, gledaoci ne prestaju da komentarišu koliko je scena preslatka.

Dok pesma svira, Šeldon pažljivo sluša, a zatim skače u krilo svoje vlasnice kako bi joj se što više približio. Dolazi sve do njenog lica, zbog čega je vlasnica zaključila da je Džordž Majkl očigledno savršen izbor za njenog ljubimca. S obzirom na to da je "Careless Whisper" lagana i melodična pesma, nije teško pogoditi zašto se Šeldonu toliko dopala. Naravno, tome verovatno doprinosi i prepoznatljiv, umirujući vokal.

Video je izazvao brojne reakcije na internetu, a gledaoci ne mogu da sakriju svoje oduševljenje.

„Šeldon kao da govori: 'Sviđa mi se ovo, pusti glasnije'“, napisala je jedna osoba. „Divno, ovo je preslatko“, dodala je druga.

Smatra se da psi zaista mogu da uživaju u muzici, iako imaju veoma specifičan ukus. Najčešće najbolje reaguju na umirujuću klasičnu muziku, rege i na pop muziku,

Istraživanja pokazuju da muzika može da ublaži stres, smanji anksioznost zbog razdvajanja i pomogne psima da se opuste, posebno u skloništima za životinje ili kod veterinara. S druge strane, hevi metal i veoma glasna muzika mogu da ih uznemire, piše Express.