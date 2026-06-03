Glavni junak viralnog videa je Kou, crno-beli pitbul, koji je doživeo pravo iznenađenje dok je odmarao pored svoje trudne vlasnice.

Dok je ležao pored svoje vlasnice, Kou je spustio glavu na njen trudnički stomak i uživao u maženju. Međutim, nekoliko sekundi kasnije dogodilo se nešto što nije očekivao.

Beba u stomaku odlučila je da ga šutne, a udarac je pas jasno osetio kroz mamin stomak.

Njegova reakcija bila je trenutna.

Od mirnog i opuštenog izraza lica, Kou je u deliću sekunde prešao u stanje potpune zbunjenosti. Raširio je oči i pogledao oko sebe kao da pokušava da shvati šta se upravo dogodilo.

Snimak je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara, a korisnici društvenih mreža nisu mogli da sakriju oduševljenje.

„Bićeš veliki brat, znam da je zbunjujuće“, napisao je jedan korisnik.

„Pas se verovatno pita da li je unutra vanzemaljac“, našalio se drugi.

Mnogi su posebno istakli izraz njegovog lica, ocenivši da se na njemu jasno vide šok, zbunjenost i pokušaj da razume šta se krije u stomaku njegove vlasnice.

Iako još nije upoznao novog člana porodice, Kou je očigledno dobio prvi nagoveštaj da više neće biti jedina „beba“ u kući.

Njegova iskrena i potpuno spontana reakcija raznežila je milione ljudi i još jednom pokazala koliko su psi emotivni, radoznali i povezani sa svojim vlasnicima.

Jedno je sigurno – kada beba stigne na svet, ovaj pitbul će već imati zanimljivu priču o svom prvom susretu sa njom.