Bio je autor prve TV rok-operete u Jugoslaviji „Kreatori i kreature“, pokazavši inovativnost i hrabrost.

Istaknuti srpski kompozitor, muzički urednik i stvaralac, Vladimir Milačić umro je u 65. godini, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj muzici, pozorištu i na televiziji.

Tokom više od četiri decenije dugog umetničkog stvaralaštva, Milačić je komponovao muziku za brojne pozorišne predstave, filmove, serije i televizijske emisije.

Od njega se oprostio SOKOJ

"Sa velikim žaljenjem se opraštamo od našeg člana, Vladimira Milačića (1961-2026) istaknutog kompozitora, muzičkog urednika i stvaraoca čiji je rad ostavio veliki trag u srpskoj muzici, pozorištu i televiziji.

Tokom više od četiri decenije stvaralaštva, Vladimir Milačić je komponovao muziku za brojne pozorišne predstave, televizijske emisije, filmove i serije, sarađujući sa najznačajnijim kulturnim institucijama i medijskim kućama. Kao autor prve TV rok-operete u Jugoslaviji „Kreatori i kreature“, pokazao je umetničku hrabrost i inovativnost koje su ga pratile kroz čitavu karijeru.

Kao dugogodišnji muzički urednik i saradnik RTS-a, PGP RTS-a, FOX-a i Prve televizije, svojim znanjem, predanošću i profesionalizmom oblikovao je medijski prostor Srbije.

Njegova dela ostaju da svedoče o bogatom stvaralačkom životu.

U ime članova Sokoja - porodici, prijateljima i saradnicima upućujemo iskreno saučešće.

Sahrana Vladimira Milačića je u petak, 12.juna u 11.15 na Novom groblju u Beogradu.