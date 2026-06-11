Istaknuti srpski kompozitor, muzički urednik i stvaralac, Vladimir Milačić umro je u 65. godini, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj muzici, pozorištu i na televiziji.

Za četiri decenije svog umetničkog svaralaštva Milačić je komponovao muziku za brojne pozorišne predstave, filmove, serije i televizijske emisije.

- Sa velikim žaljenjem se opraštamo od našeg člana Vladimira Milačića (1961-2026), istaknutog kompozitora, muzičkog urednika i stvaraoca čiji je rad ostavio veliki trag u srpskoj muzici, pozorištu i televiziji. Kao autor prve TV rok-operete u Jugoslaviji „Kreatori i kreature“, pokazao je umetničku hrabrost i inovativnost koje su ga pratile kroz čitavu karijeru. Kao dugogodišnji muzički urednik i saradnik RTS-a, PGP RTS-a, FOX-a i Prve televizije svojim znanjem, predanošću i profesionalizmom oblikovao je medijski prostor Srbije. Njegova dela ostaju da svedoče o bogatom stvaralačkom životu. U ime članova Sokoja - porodici, prijateljima i saradnicima upućujemo iskreno saučešće - oprostila se od njega Organizacija muzičkih autora.

Sahrana Vladimira Milačića je u petak, 12.juna u 11.15 na Novom groblju u Beogradu.

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