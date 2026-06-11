Medvedev je na sastanku naveo sedam izazova sa kojima se suočava Rusija, a koji moraju biti odraženi u nacionalnom programu stranke.

Prvi izazov, po Medvedevu, je demografija. Naglasio je da je ovo pitanje važno za sve Ruse. Drugi izazov, rekao je, jeste nedostatak radne snage i pojava novih profesija.

Neravnomerni razvoj ruskih regiona je treći izazov sa kojim se suočava Rusija, ocenio je on.

Četvrti izazov je povezan sa neviđenim spoljnim pritiskom. Medvedev je naglasio da se ovaj pritisak neće uskoro završiti, ali da se mora učiniti sve kako bi se osigurao razvoj Rusije.

„Budimo iskreni, nikada u modernoj svetskoj istoriji nijedna zemlja nije bila podvrgnuta tolikom obimu nezakonitih ograničenja. Ali, mi smo razumni ljudi – i razumemo da će se ovaj pritisak nastaviti u narednim godinama, barem u bliskoj budućnosti“, rekao je Medvedev.

Rusija se suočava sa koordinisanim informacionim pritiskom, što je element hibridnog ratovanja, istakao je on.

„Još jedan izazov tiče se tehnološke paradigme. Veštačka inteligencija, bespilotni sistemi, biotehnologija, svemirska tehnologija, robotika i robotika otvaraju nove mogućnosti za čovečanstvo i stvaraju veoma značajne izazove i razvojne izazove“, dodao je Medvedev.

Zvaničnik je napomenuo da je ovo neviđeni spoljni pritisak, na koji Moskva mora da odgovori, što i čini.

Takođe je predložio da se u narodnom programu odrazi izazov nametanja lažnog sistema vrednosti ruskom narodu i koordinisanog informacionog pritiska na Rusku Federaciju.

Medvedev je kao sedmi izazov sa kojim se suočava Rusija naveo bezbednost zemlje.

„Rusija mora da odgovori na ovaj izazov pobedonosnim završetkom specijalne vojne operacije“, naglasio je predsednik „Jedinstvene Rusije“.

"Nećemo zaboraviti"

Medvedev je rekao da je Rusija spremna da sarađuje sa zemljama koje su joj uvele sankcije, ali nema pravo i neće zaboraviti takva gnusna dela.

„Spremni smo za saradnju, naravno, i za konstruktivnu saradnju, ali jednostavno nemamo pravo da zaboravimo nevolje koje su nam naneli, gadne stvari koje su učinjene našoj zemlji, našoj državi, a što je najvažnije, našim građanima“, naglasio je Medvedev.

Sve to mora ostati u našem sećanju, dodao je on, prenosi Sputnjik.

Nacionalni suverenitet jedan od najvažnijih elemenata

On je ocenio da svi danas razumeju da je nacionalni suverenitet jedna od osnovnih vrednosti na kojima se zasniva svaka država.

„Mislim da je danas svima apsolutno jasno da je državni suverenitet jedna od osnovnih vrednosti na kojima se zasniva svaka država. Možda ranije nismo pridavali toliki značaj tome kada smo govorili o suverenitetu, ali sada svi to razumeju“, primetio je Medvedev, dodajući da sve vladine agencije i svi ljudi koji žele prosperitet Rusije rade na jačanju suvereniteta.

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