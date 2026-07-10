Možda nam za povratak čitanju nije potrebno više vremena, već prava knjiga

Da li danas imamo manje vremena za čitanje? Verovatno.

Možda je zanimljivije pitanje sledeće: kako je moguće da nemamo vremena za knjigu, a gotovo nikada u istoriji nismo provodili više vremena čitajući?

Od trenutka kada otvorimo oči čitamo poruke, mejlove, vesti, komentare, objave, naslove, titlove, obaveštenja i ona tri pasusa nekog teksta koji smo otvorili dok smo čekali da nam stigne kafa. Zatim pređemo na drugi tekst. Pa treći. Pa neko pošalje link. Pa se setimo da nismo odgovorili na poruku. Pa samo da vidimo šta se dogodilo. Negde. Bilo gde.

Ali nije ovo to na na šta se misli kada kažemo da nemamo vremena za čitanje. Očigledno imamo. Samo ne za čitanje knjige.

Kupili ste ili dobili knjigu koja vam se doapda pre četiri meseca. Možda šest. Stavili je pored kreveta sa iskrenom namerom da je pročitate čim situacija sa neodložnim obavezama bude malo mirnija. Pročitali ste otprilike sedam strana. Telefon je zasvetleo. Život se umešao. Knjiga je ostala tu gde jeste. I dalje je tu.

Ostavite je tamo. Možda nam za povratak čitanju nije potrebno više vremena, već prava knjiga. A leto, srećom, ume da napravi prostor upravo za nju.

Postoji nešto posebno u čitanju leti. Možda zato što tek kada usporimo shvatimo koliko nam je nedostajalo da nekoliko sati provedemo daleko od ekrana, beskrajnih obaveštenja i svakodnevne žurbe. Na plaži, u hladu terase, tokom dugog putovanja ili jednostavno kod kuće, knjiga ponovo postaje ono što je oduvek bila: jedan od najlepših načina da se zaista odmorimo.

Dragocenost knjige tokom odmora izdavačke kuće shvataju vrlo ozbiljno. Razlog zbog koga Vulkan izdavaštvo sve ljubitelje knjige ovog leta, želi da podseti koliko je zapravo malo potrebno da se vratimo knjigama. Veliki izbor savremenih romana, ali i klasika na velikom su popustu. Kako za odrasle, tako i za decu.

Velika letnja akcija Vulkan izdavaštva donosi 50 odsto popusta na odabrane naslove za decu i odrasle i traje sve do 19. jula. Dovoljno da pronađete priču koju ćete poneti na put ili onu zbog koje ćemo poželeti da ostanete kod kuće još samo jedno poglavlje.

Među naslovima koji mogu da obeleže ovo čitalačko leto nalaze se Memoria Davida Lagerkranca, za ljubitelje mračnih tajni i napetosti, Afera Rejčel Kerolajn O’Donohju, savremena, duhovita i emotivna priča o prijateljstvu, ljubavi i odrastanju, kao i Dejzi Hejts Džese Hejstings, roman za čitaoce koje zamnima tema intenzivnih odnosa i kompleksnih ljubavnih priča.

Za one koji tokom odmora žele nežniju, topliju knjigu tu je Sve dok ne otvoriš tu knjigu Mičiko Aojame i mnogi, mnogi drugi koje možete pronaći OVDE.