Roman Portret nepoznate žene francuske autorke Kamij de Pereti donosi raskošnu priču inspirisanu istinitom pričom, istorijom jedne od najmisterioznijih slika Gustava Klimta.

U središtu romana nalazi se Portret jedne dame, delo nastalo u Beču 1910. godine, kasnije prerađeno, ukradeno 1997. i pronađeno tek 2019. godine u vrtu Galerije moderne umetnosti u Pjačenci. Od tog neobičnog umetničkog slučaja Kamij de Pereti gradi roman o tajnama, nasleđu, porodici, ljubavi i ženi čiji je lik ostao zarobljen na platnu.

Ko je bila žena sa Klimtove slike?

Ko je bila mlada žena koju je Gustav Klimt naslikao? Zašto je njen portret kasnije izmenio? I kako je jedna slika uspela da preživi nestanak, krađu i decenije ćutanja? Portret nepoznate žene polazi od stvarnih događaja, ali im dodaje ono što samo književnost može: zamišljeni život žene o kojoj istorija zna malo, a čije prisustvo i dalje izaziva radoznalost.

Roman vodi čitaoce kroz više epoha i gradova, od Beča s početka XX veka, preko Menhetna u vreme Velike depresije i Teksasa osamdesetih godina, do savremene Italije. Kroz sudbine nekoliko generacija, Kamij de Pereti ispisuje atmosferičnu porodičnu sagu u kojoj umetnost nije samo dekor, već trag koji povezuje prošlost i sadašnjost.

Nagrađivani roman za čitateljke koje vole umetnost, misterije i porodične tajne

Kamij de Pereti ovim romanom osvojila je veliku pažnju čitalaca i književne javnosti: knjiga je u Francuskoj dobila više značajnih priznanja, među kojima su Nagrada romanopiski, Nagrada romana Mari Kler i Nagrada Kuće štampe, a prevedena je u više zemalja. To ne iznenađuje, jer Portret nepoznate žene spaja ono što čitaoci posebno vole: istinitu umetničku misteriju, snažnu žensku sudbinu, porodične tajne i priču koja se razvija kroz vreme.