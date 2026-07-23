U knjizi Okruženi narcisima, Tomas Erikson, autor međunarodnog bestselera Okruženi idiotima, donosi praktičan vodič za prepoznavanje narcisoidnog ponašanja i očuvanje sopstvenog mira u odnosima koji nas iscrpljuju.

Da li poznajete osobu koja stalno traži pažnju, teško priznaje grešku, želi da kontroliše situaciju i uvek ima potrebu da bude u pravu? U knjizi Okruženi narcisima, švedski autor Tomas Erikson bavi se upravo takvim obrascima ponašanja koji se pojavljuju: u porodici, na poslu, u prijateljstvima, partnerskim odnosima, ali i u svakodnevnoj komunikaciji.

Praktičan vodič za odnose koji nas iscrpljuju

Okruženi narcisima nije knjiga koja čitaoca poziva da drugima olako lepi etikete, osnovna premisa knjige jeste da bolje razume ponašanja osoba koje iscrpljuju, zbunjuju ili nas olako uvlače u osećaj krivice. Erikson objašnjava šta pokreće narcisoidne osobe, zašto im je pažnja toliko važna i kako se postaviti kada tuđa potreba za kontrolom počne da narušava naš mir.

Koristeći prepoznatljiv sistem četiri boje, poznat iz knjiga Okruženi idiotima, Okruženi psihopatama i Okruženi lošim šefovima, autor nudi jednostavne i primenljive alate za svakodnevne situacije: kako postaviti granice, kako prepoznati manipulaciju, kada ne ulaziti u raspravu i kako sačuvati samopouzdanje u odnosima koji nas troše.

Zašto čitaoci vole serijal Okruženi?

Popularnost Tomasa Eriksona počiva na tome što složene teme iz oblasti komunikacije i ponašanja prevodi na razumljiv, direktan i životan jezik. Njegov serijal Okruženi prodat je u milionima primeraka i preveden na veliki broj jezika, a čitaoci ga vole jer im pomaže da lakše razumeju ljude sa kojima žive, rade i svakodnevno komuniciraju.

U vremenu društvenih mreža, samopromocije i stalne potrebe za pažnjom, Okruženi narcisima posebno je aktuelna knjiga. Popularna psihologija tretira je kao korisnu mapu za prepoznavanje toksičnih obrazaca i vraćanje fokusa na ono najvažnije: sopstveni mir, jasne granice i odnose u kojima ne moramo uporno da se branimo.