Nikada ne laži, psihološki triler Fríde Makfaden, donosi sve ono zbog čega je ova autorka postala jedno od najčitanijih imena savremenog trilera: brz ritam, kratka poglavlja, napetu atmosferu i preokrete koji nas primoravaju da sve što smo do tada pročitali sagledamo iznova. Autorka svetskog bestselera Kućna pomoćnica ovoga puta čitaoce vodi u zabačenu kuću u kojoj se potraga za savršenim domom pretvara u uznemirujuću igru istine i laži.

Kada kuća iz snova postane mesto iz kog nema izlaza

Mladenci Triša i Itan tragaju za svojom idealnom kućom kada stižu na imanje koje je nekada pripadalo doktorki Adrijen Hejl, poznatoj psihoterapeutkinji koja je četiri godine ranije nestala bez traga. Međutim, snažna zimska oluja zarobljava ih unutra i njihova poseta ubrzo dobija sasvim drugačiji tok. Odsečeni od sveta, u kući punoj nepoznatih tragova, Triša slučajno otkriva tajnu prostoriju sa audio-zapisima razgovora doktorke Hejl i njenih pacijenata.

Dok preslušava kasetu za kasetom, pred njom se otvara sve mračnija pozadina nestanka slavne psihoterapeutkinje. Svaki novi snimak donosi deo slagalice, ali i novo pitanje: ko je govorio istinu, ko je lagao i šta se zaista dogodilo u ovoj kući?

Zašto čitaoci vole Fridu Makfaden?

Popularnost Fríde Makfaden počiva na jednostavnoj, ali vrlo efektnoj formuli: ona piše trilere koji odmah uvlače u priču, brzo se čitaju i gotovo do poslednje stranice čuvaju najvažnije odgovore. Nikada ne laži posebno će se dopasti čitaocima koji vole psihološke misterije, atmosferu izolovane kuće, tajne iz prošlosti i zaplete u kojima se istina otkriva sloj po sloj.

Ono što ovaj roman izdvaja jeste spoj klaustrofobične atmosfere, terapijskih zapisa i pitanja poverenja: kako prema drugima, tako i prema sopstvenom osećaju za istinu. Nikada ne laži je pravi izbor za sve koji vole napete, pitke i mudro osmišljene trilere do poslednje stranice.