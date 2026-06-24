Mogu da prikažu najbržu rutu uz informacije o saobraćaju u realnom vremenu, kao i da pomognu u smanjenju potrošnje goriva predlaganjem ekonomičnijih ruta. Isto tako mogu da Izračunaju procenjeno vreme dolaska (ETA) na osnovu trenutnog stanja na putevima i da omoguće efikasnije planiranje dostava i putovanja uz detaljne informacije o udaljenostima i uslovima na putu.

Postoje i drugi korisni trikovi koji vozačima umnogome olakšavaju putovanja.

Prijavite se na svoj Gugl nalog

Gugl mape možete koristiti i bez prijave, ali ćete tada imati ograničen pristup funkcijama. I dalje ćete dobijati uputstva za navigaciju i moći da pretražujete lokacije, ali nećete moći da pregledate jelovnike restorana, proverite dostavu hrane niti čitate recenzije korisnika.

Da biste proverili da li ste prijavljeni, dodirnite svoju profilnu fotografiju u gornjem delu ekrana. Ako se ne prikazuju vaše ime i adresa e-pošte, prijavite se putem istog menija.

Pratite rutu direktno sa zaključanog ekrana

Ne morate stalno da držite Google Maps otvoren dok putujete. Funkcija „Glanceable Directions“ prikazuje rutu, procenjeno vreme dolaska i naredna skretanja direktno na zaključanom ekranu telefona.

Opciju možete uključiti u podešavanjima aplikacije pod stavkom „Navigation“.

Koristite proširenu stvarnost za lakšu orijentaciju

U pojedinim gradovima Gugl mape nudie prikaz u proširenoj stvarnosti (AR). Dovoljno je da otvorite aplikaciju, uključite kameru i usmerite telefon ka ulici. Na ekranu će se pojaviti oznake za restorane, prodavnice i druge zanimljive lokacije u vašoj blizini.

Dostupan je i „Immersive View“, koji prikazuje rutu iz ptičje perspektive uz detaljan 3D prikaz okruženja.

Planirajte više usputnih stanica

Retko koje putovanje podrazumeva samo polazak i dolazak. Ako planirate da svratite na više mesta, Gugl mape vam omogućavaju da dodate više destinacija na istoj ruti.

Nakon unosa početne i krajnje tačke, otvorite meni sa tri tačke i izaberite opciju „Add Stop“. Stanice možete i naknadno premeštati promenom njihovog redosleda.

Koristite glasovne komande

Ako vozite, nije bezbedno stalno gledati u ekran. Zato možete koristiti glasovne komande putem Google Assistant-a.

Na primer, izgovorite: „Ok, molim te pronađi najbližu benzinsku pumpu“, a aplikacija će prikazati najbliže opcije na ruti.

Možete pitati i: Kada je sledeće skretanje? Koliko ću stići za odredišta? Kakvo je stanje u saobraćaju ispred mene?

Preuzmite mape za korišćenje bez interneta

Putujete u područje sa slabim signalom? Gugl mape omogućavaju preuzimanje mapa za korišćenje van mreže.

Pronađite željenu oblast, otvorite dodatni meni i izaberite opciju „Download Offline Map“. Nakon preuzimanja moći ćete da koristite navigaciju čak i bez internet veze.

Naručite namirnice direktno preko mape

U pojedinim zemljama Google Maps omogućava poručivanje i preuzimanje namirnica direktno iz aplikacije.

Prodavnice koje podržavaju ovu opciju prikazuju dugme „Place an Order“, preko kojeg možete brzo obaviti kupovinu.

Zapamtite gde ste parkirali automobil

Koliko puta ste zaboravili gde ste ostavili automobil na velikom parkingu?

Gugl mape rešavaju i taj problem. Kada stignete na odredište, dodirnite plavu tačku koja označava vašu lokaciju i izaberite opciju „Save Parking“.

Na Android uređajima možete dodati dodatne informacije poput sprata garaže, broja parking mesta ili vremena do isteka parking karte. Takođe možete postaviti podsetnik, sačuvati fotografiju lokacije ili podeliti mesto parkiranja sa prijateljima.

Kasnije ćete svoju sačuvanu lokaciju pronaći jednostavnim unosom opcije „Parking Location“ u pretragu aplikacije. Google automatski briše podsetnik nakon osam sati, dok na iPhone uređajima lokacija može biti sačuvana i do 48 sati ukoliko je telefon povezan sa Bluetooth-om ili CarPlay sistemom, piše pcmag.