Skupština država članica Rimskog statuta je 24. jula, nakon gotovo dvogodišnjeg postupka povodom optužbi za seksualno uznemiravanje, suspendovala Kana sa funkcije.

"Što se tiče samog Karima Kana, on više neće uživati imunitet kao međunarodni zvaničnik u državama članicama Rimskog statuta", navodi se u saopštenju objavljenom na Telegram kanalu Pravnog departmana Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Osim toga, izrazili su nadu da će to pomoći da Kan bude izručen Rusiji kako bi mu se sudilo zbog pokušaja krivičnog gonjenja očigledno nevinih lica i pokušaja napada na lica pod međunarodnom zaštitom.

U saopštenju se takođe navodi da su druge države počele da napuštaju "brod koji tone", te da je, nakon zemalja Konfederacije država Sahela – Burkine Faso, Malija i Nigera – i Venecuela objavila odluku o istupanju iz MKS-a.

"Međutim, teško da će promena tužioca kardinalno izmeniti situaciju u MKS-u, koji je od samog početka zamišljen kao instrument političkog pritiska na nepodobne države i obračuna sa političkim protivnicima", poručili su iz MSP Rusije.