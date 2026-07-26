Policija je večeras pretresla stan blokadera iz Loznice Miroslava Filipovića, poznatog kao Fiki, posle čega je priveden, po naredbi sudije za prethodni postupak, piše Kurir.

Tereti se za krivično delo "Ugrožavanje sigurnosti".

Kako se saznaje, Filipović je odbio da policajcima otkrije šifru svog telefona, koji mu je oduzet.

Reč je o blokaderu koji je javno priželjkivao smrt penzionera, navodi Kurir.

Podsetimo, on je uoči velikog skupa "Srbija jedna porodica" u Beogradu u junu govorio kako se raduje tome "jer ne postoji šansa da ne umre bar 10-15 penzionera".

"U tolikoj gužvi, na tolikoj temperaturi, ne postoi šansa da ne umre bar 10-15 penzionera. Može biti hitnih pomoći 50. Ne može im pomoći. Znači, u nekoj gužvetini bez vazduha, bez, što kaže, kiseonika, u onoj omorlji. Mora da umre. A to je dobra vest za nas koji smo protiv ove, što kaže, vlasti. Jer to je 10-20 što glasova manje za njega", rekao je tada Filipović.

Nažalost, Filipović nije jedini blokader koji je udarao na penzionere, već im je to postao manir. Podsećanja radi, blokaderi su najstariji sugrađanima, između ostalog, poručivali "ne privređuješ više, nemaš šta da se pitaš", zatim ih nazivali "stokom, primitivcima i izlapelim drtinama", takođe i "matorom stokom", navodi Kurir.

Snimak sa izjavama Filipovića koji je objavio "24sedam" možete pogledati ovde.

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