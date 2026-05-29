Upravo tu leži opasnost — stručnjaci za bezbednost upozoravaju na ogroman rizik koji mnogi korisnici ne prepoznaju na vreme. Postoje fotografije i grafički materijali koje nikada ne smete slati putem ove platforme, bez obzira na to ko ih potražuje.

Nova perfidna WhatsApp prevara koja hara Srbijom

Sajber kriminalci neprestano pronalaze nove načine da prevare korisnike, a trenutno im je glavni cilj da ih nateraju da pošalju fotografije ličnih dokumenata. Nova, izuzetno perfidna prevara već neko vreme kruži mrežama i sve više žrtava pada u zamku.

U poruci se tvrdi da je velika kriminalna organizacija uspešno razbijena i da je primaocu dodeljena značajna novčana suma na ime odštete za nematerijalnu štetu. Postoji samo jedan uslov — da bi navodni novac bio uplaćen, korisnik mora da potvrdi identitet slanjem fotografije lične karte direktno u WhatsApp čet.

Kako kriminalci koriste vaše podatke?

Ovo nije jedini metod koji prevaranti koriste. Slične zamke uključuju lažne dobitke na kripto platformama ili primamljive ponude za posao, gde se u ranoj fazi komunikacije takođe zahteva identifikacija slanjem slike dokumenta.

Kada jednom dođu do ovih materijala, sajber kriminalci ih eksploatišu na dva načina. Deo podataka odmah preprodaju na crnom tržištu — takozvanom dark webu. Drugi deo koriste direktno za otvaranje bankovnih računa, podnošenje zahteva za brze kredite ili kreiranje lažnih naloga na internet servisima. Nakon što formalno preuzmu identitet žrtve, prevaranti podižu sav novac i nestaju bez traga.

Finansijski krah i mukotrpno dokazivanje nevinosti

Kada korisnik konačno shvati da je prevaren, obično je već kasno. Bankovni računi su prazni, a žrtve se suočavaju sa ogromnim finansijskim gubicima i stresom koji ostavlja dugoročne posledice.

Najveći problem nastaje nakon same krađe — žrtve su prinuđene da u dugim i komplikovanim procedurama dokazuju sopstvenu nevinost pred bankama i policijom, pokušavajući da objasne kako su njihovi lični dokumenti završili u rukama kriminalaca.

Zlatno pravilo digitalne bezbednosti

Zbog svega navedenog, stručnjaci za sajber bezbednost imaju jasnu poruku za sve korisnike: nikada i ni pod kojim uslovima ne šaljite slike lične karte, pasoša ili vozačke dozvole preko messenger aplikacija — bez obzira na to ko ih traži i koji razlog navodi.

Ako primite sumnjivu poruku na WhatsAppu u kojoj se traže vaši dokumenti, odmah je prijavite policiji i obrišite je bez odgovaranja.