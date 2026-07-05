Nakon što je odbila da ispuni njegov zahtev, komšija je zapretio da će je prijaviti nadležnim organima.

Neočekivani zahtev komšije

Mnogi ljudi instaliraju bezbednosne kamere kako bi se osećali sigurnije u sopstvenom domu. Ali jedna žena je doživela neprijatno iznenađenje - kamere su dovele do sukoba sa komšijom koji je postavio potpuno neočekivani zahtev.

U objavi na Reditu, žena je podelila iskustvo sa komšijom koji je tražio da promeni uglove nadzornih kamera - ne zbog sopstvene privatnosti, već zato što je želeo da se i njegova kuća prati. „Tražio je od mene da preusmerim nekoliko kamera tako da snimaju i njegovu kuću“, napisala je korisnica, „Mislila sam da se šali, pa sam se nasmejala. Nažalost, bio je ozbiljan. Čak je insistirao i kada sam odbila.“

Komšija je pretio da će da je prijavi

Nakon što je odbila da ispuni njegov zahtev, komšija je zapretio da će je prijaviti vlastima.

Zapanjena, odlučila je da potraži savet od zajednice na forumu. Ubrzo je sukob eskalirao. Drugi komšija ju je obavestio da se čovek, ljut zbog cele situacije, povukao iz lokalne inicijative koja okuplja komšije u istoj ulici.

„Rekao je da više ne oseća da komšije paze jedni na druge“, napisala je žena, „i da će u budućnosti čuvati samo svoja leđa.“

U kasnijoj objavi, žena je otkrila da je kontaktirala svoje udruženje vlasnika kuća da vidi da li je učinila nešto protiv pravila. Dobila je odgovor da nije prekršila nikakva pravila i da ima puno pravo da snima svoju imovinu. Međutim, savetovali su joj da ograniči vidljivost drugih kuća ako je moguće, piše Bored Panda.

Ljudi na mrežama bili su jednoglasni

Komentari korisnika bili su gotovo jednoglasni - zahtev komšije je bio neprimeren.

„Ah, komšija sa osećajem prava“, komentarisao je jedan korisnik, „On želi bezbednosne kamere - ali neko drugi plaća za njih.“

Drugi je upozorio na ozbiljne posledice takvog zahteva: „Pristup vašem sistemu bi ugrozio vašu privatnost i bezbednost. Mogao bi da vidi kada primate pakete, čak i da ih ukrade, a zatim da obriše snimak. Čak bi i lični detalji vašeg života mogli da završe na internetu.“