Gugl testira ograničenje besplatnog prostora za skladištenje od 5 GB za nove Gmail korisnike, što je značajan pad u odnosu na tradicionalnih 15 GB.



Gugl bi mogao da smanji besplatni prostor za skladištenje za nove Gmail naloge sa 15 GB na 5 GB.Oni koji žele nadogradnju prostora za skladištenje sa tih 5 GB naloga morali bi da dostave broj telefona Guglu da bi otključali dodatne gigabajte.

Predstavnik Gugla je potvrdio da kompanija isprobava nove opcije naloga.

„Testiramo novu politiku skladištenja za nove naloge kreirane u odabranim regionima koja će nam pomoći da nastavimo da pružamo visokokvalitetnu uslugu skladištenja našim korisnicima, a istovremeno podstičemo korisnike da poboljšaju bezbednost svojih naloga i oporavak podataka“, rekao je predstavnik Gugla.

Tipično, verifikovani broj telefona blokira zloupotrebu skladištenja na više naloga i obezbeđuje Gugl profile pouzdanom metodom oporavka. Neki korisnici na mreži spekulišu da bi ovaj potez mogao biti i način da Gugl podstakne više ljudi da se pretplate na plaćene planove skladištenja u oblaku u okviru Google One.



Kada je Gmail debitovao 2004. godine, ponudio je korisnicima punih 1 GB skladišta, što je fundamentalno promenilo način na koji su mnogi ljudi koristili e-poštu: mogli su da zadrže sve i pretražuju ono što im je potrebno.

Sledeće godine, Gugl je udvostručio količinu besplatnog skladišta na 2 GB. Memorija je stalno rasla, na 7 GB, zatim 10 GB i konačno na 15 GB 2013. godine, kada su se Google Drive, Google Phones i Gmail spojili u zajednički bazen podataka za korisnike.

Zašto je Gugl to uradio? Godine 2013, CNET je napisao: „Gugl – kao što svi znamo – se bavi zarađivanjem novca. Ako vam Gugl nudi više memorije, onda postoji nešto što vam dodatna memorija pomaže da uradite, a što će pomoći Guglu da zaradi više novca.“

Jedan od razloga zašto je Gmail uspeo u odnosu na druge servise e-pošte u ranim danima bio je smanjenje barijere za ulazak, jer je Gugl povećao besplatan pristup uslugama na celoj platformi, čineći manje verovatnim da će kupci otići kod konkurencije.

Ovih dana, Gugl se bori sa svojim konkurentima na frontu veštačke inteligencije, što objašnjava zašto sve više kombinuje Gemini AI funkcije sa uslugama e-pošte, fotografija i dokumenata, piše Cnet.