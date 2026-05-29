Ruski dron koji je pao na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galačiju potpuno je uništio dvosoban stan na desetom spratu, ali prava drama za vlasnike tek počinje.

Stan, koji je kupljen putem hipotekarnog kredita, praktično je sravnjen sa zemljom, a sada se postavlja pitanje da li će majka i njen 14-godišnji sin uopšte dobiti bilo kakvu odštetu.

Prema navodima osiguravajućih kuća, slučaj bi mogao da upadne u kategoriju “ratnog rizika”, što značajno komplikuje celu situaciju.

Iako je stan bio osiguran dobrovoljnom polisom, stručnjaci upozoravaju da mnoge osiguravajuće kompanije u svojim ugovorima imaju klauzule koje isključuju ratne događaje iz pokrića.

Predstavnici osiguravajuće kompanije kod koje je stan bio osiguran naveli su da je prerano za konačnu odluku i da je procena štete još u toku.

Kako prenosi News.ro, obavezno osiguranje u Rumuniji pokriva samo tri vrste događaja – poplave, klizišta i zemljotrese.

– Incident poput udara drona nije predviđen – objasnio je Viorel Vasile, predsednik Rumunskog patronata brokera za osiguranje i reosiguranje.

U napadu drona na soliter u Galačiju lakše su povređene dve osobe.

Vasile smatra da bi problem mogao biti rešen kroz fakultativno osiguranje.

– Fakultativne polise pokrivaju i ovakve rizike, sve dok u našoj zemlji nema rata – rekao je on.

Prema njegovim rečima, dodatna polisa za nekretninu vrednu 100.000 evra koštala bi oko 20 evra.

Ipak, ne slažu se svi stručnjaci sa tim tumačenjem.

Predsednik Nacionalne unije društava za posredovanje i konsalting u osiguranju Dorel Duța upozorio je da gotovo sve osiguravajuće kompanije imaju jasnu klauzulu kojom se rat isključuje iz pokrića.

– Čak i ako ovo nije klasičan ratni čin, već posledica sukoba na granici, mora se precizno definisati kako će se ovakvi slučajevi tretirati – rekao je Duța.

On smatra da su potrebna hitna zakonska pojašnjenja, posebno za oblasti koje se nalaze blizu ratnih zona.

Sličan stav imaju i predstavnici Nacionalne unije osiguravajućih i reosiguravajućih društava Rumunije.

– U principu, pad predmeta jeste rizik pokriven fakultativnim osiguranjem, ali ne kada je reč o ratnom činu – naveli su oni.

Osiguravači objašnjavaju da se u ovakvim slučajevima ne procenjuje samo posledica, odnosno oštećenje stana, već i glavni uzrok incidenta.

Ako se utvrdi da je uzrok povezan sa ratnim dejstvima ili vojnom akcijom, automatski se aktivira standardna klauzula o isključenju iz osiguranja.

Stručnjaci podsećaju da takve klauzule nisu specifične samo za Rumuniju, već predstavljaju standardnu praksu na međunarodnom tržištu osiguranja.

Ratni rizik može biti osiguran samo kroz posebne i veoma skupe polise koje uglavnom koriste velike kompanije ili transportni sektor.

Razlog je jednostavan – niko ne može precizno proceniti razmere štete, trajanje sukoba i finansijske posledice rata.

Zbog toga reosiguravajuće kompanije uglavnom odbijaju da pokrivaju ratne događaje, što dodatno otežava situaciju običnim građanima koji se nađu na udaru posledica sukoba iz susednih zemalja.

Slučaj uništenog stana u Galačiju sada bi mogao postati presedan koji će otvoriti mnogo širu raspravu o tome šta se dešava kada rat iz susedstva počne da uništava imovinu građana država koje formalno nisu u sukobu.