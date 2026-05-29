Poslednjih godina roditelji sve češće žele da njihovo dete nosi posebno, neobično i potpuno originalno ime, ali malo ko zna da pojedina imena mogu izazvati ozbiljne probleme i završiti pred nadležnim organima.

Iako deluje neverovatno, u mnogim državama postoje liste zabranjenih imena, a određena pravila važe i u Srbiji.

Trendovi davanja neobičnih imena menjaju se iz generacije u generaciju. Danas su popularna stara imena, kratka i jednosložna, strana imena, ali i ona arapskog porekla. Međutim, želja za originalnošću ponekad ode toliko daleko da mnoga deca kasnije jedva čekaju da promene ime koje su dobila po rođenju.

Upravo zbog toga brojne države imaju stroga pravila kada je izbor imena u pitanju. Cilj je zaštita deteta od ruganja, ponižavanja i problema tokom života.

U Srbiji ovu oblast reguliše Porodični zakon.

Prema članu 344, roditelji imaju pravo da izaberu ime detetu, ali ono ne sme biti pogrdno, ne sme vređati moral niti biti u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Ukoliko roditelji insistiraju na spornom imenu, matičar je dužan da predmet prosledi nadležnom organu starateljstva koji donosi konačnu odluku.

Pojedina imena širom sveta već su završila na listama zabranjenih.

Tako je u Švajcarskoj zabranjeno ime Juda, dok je u Nemačkoj odbijen zahtev roditelja koji su želeli dete da nazovu Lucifer.

Ni muzičke zvezde i poznati brendovi nisu prošli bez zabrana.

U Švedskoj su zabranjena imena Metalika i Elvis, dok je Francuska zabranila ime Princ Vilijam, ali i neka imena koja smatra neprikladnim ili previše neobičnim, među kojima se našla čak i Jagoda.

Bizarnim idejama roditelja tu nije kraj.

U pojedinim državama roditelji su pokušavali da deci daju imena po društvenim mrežama, automobilima, proizvodima i strip junacima.

Među zabranjenim imenima širom sveta našli su se:

– Supermen i Ikea u Švedskoj

– Nutela i Mini Kuper u Francuskoj

– Mercedes i Šanel u Švajcarskoj

– Fejsbuk u Meksiku

Nadležni organi procenili su da bi takva imena mogla negativno da utiču na dete i njegov položaj u društvu.

Ni Srbija nije ostala bez neobičnih primera.

Iako mnoga čudna imena kod nas nisu zvanično zabranjena, pojedina su godinama izazivala veliku pažnju javnosti.

Među neobičnim ženskim imenima našla su se: Duga, Mirođija, Pravda, Hajdi, Sjajna, Princeza, Svila i Pepeljuga.

Kod muških imena posebnu pažnju privukli su: Ris, Dinarko, Svilenko, Tarzan, Mrgud, Granit, Omiljen i Gljeb.

Posebno je zanimljivo ime Gljeb, za koje mnogi ni danas ne znaju pravo značenje.

Stručnjaci upozoravaju da roditelji pri izboru imena ne bi trebalo da razmišljaju samo o trenutnoj modi i originalnosti.

Ime nije prolazni trend, već nešto što dete nosi čitav život.

Zbog toga mnogi smatraju da između kreativnosti i preterivanja ipak mora postojati jasna granica.