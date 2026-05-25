Beogradska kompanija Fortis Solutions specijalizovana je za razvoj custom softvera, sistemske integracije i savetovanje u oblasti implementacije hibridnih AI modela — uslugu koja odgovara na sve izraženiji zahtev tržišta za kontrolom nad sopstvenim podacima i procesima.



Savremeni poslovni sistemi nastaju kroz slojeve — aplikativni, mrežni, infrastrukturni — i tek kada su ti slojevi međusobno usklađeni, dobija se okruženje koje može da prati tempo poslovanja. Upravo na tom preseku Fortis Solutions razvija svoj rad, okupljajući tim sa dugogodišnjim iskustvom u projektovanju i upravljanju složenim IT sistemima.



Softver koji nastaje iz razumevanja procesa



Razvoj softvera predstavlja centralnu delatnost kompanije. Rešenja se projektuju kroz detaljnu analizu načina na koji se podaci kreću kroz sistem i kako se operacije izvršavaju u praksi. Iz tog procesa nastaju aplikacije i moduli koji se nadovezuju na postojeće platforme, uvode dodatnu funkcionalnost i preciznije definišu tokove rada.



Takav pristup posebno dolazi do izražaja u projektima gde kompanije već koriste uspostavljene sisteme i žele da ih unaprede kroz nove mogućnosti. Postojeće strukture ostaju očuvane, dok se funkcionalna proširenja uvode kontrolisano, sa jasnim uticajem na performanse i stabilnost celokupnog okruženja.



Kako se sistem širi, integracija postaje ključna tačka. ERP, CRM, finansijski i operativni alati povezuju se u jedinstvenu celinu u kojoj podaci imaju kontinuitet. Automatizovan prenos informacija i sinhronizacija sistema uvode jasnu strukturu u rad — informacije cirkulišu precizno, a prostor za greške i ručne intervencije se svodi na minimum.



Hibridni AI sistemi — odgovor na zahtev tržišta



Jedan od najznačajnijih pravaca u kojima Fortis Solutions danas razvija svoju ekspertizu jeste savetovanje i implementacija u oblasti veštačke inteligencije. Sve veći broj kompanija prepoznaje potrebu da AI modele postavi unutar sopstvene infrastrukture — bilo kao potpuno on-premise rešenje, bilo kroz hibridni pristup koji kombinuje lokalne resurse sa cloud servisima.



Razlozi za ovakav trend su jasni. Organizacije koje rade sa osetljivim podacima žele potpunu kontrolu nad načinom na koji se ti podaci obrađuju. Istovremeno, performanse i predvidivost lokalnih modela omogućavaju primenu u procesima gde brzina reakcije i dostupnost sistema imaju direktan uticaj na poslovanje.



Fortis Solutions u tom prostoru nudi kompletnu uslugu — od procene spremnosti infrastrukture za AI workload, preko izbora i optimizacije modela, do implementacije i operativnog održavanja. Modeli se postavljaju tako da učestvuju u automatizaciji procesa, analizi podataka i unapređenju operativnih tokova, uz punu kontrolu klijenta nad celokupnim okruženjem.



Infrastruktura kao temelj sistema



Svaki ozbiljan softverski sistem zahteva okruženje koje može da ga podrži. Paralelno sa razvojem softvera, Fortis Solutions projektuje i implementira infrastrukturu na kojoj ti sistemi funkcionišu — od virtualizacije i mrežne segmentacije, do kompletnih hosting platformi i custom hardware konfiguracija u domaćim i inostranim data centrima.



Kroz svakodnevno upravljanje velikim brojem servera, servisa i mrežnih sistema, obezbeđuje se stabilnost i predvidivost okruženja. Deployment, bezbednost, monitoring i optimizacija čine sastavni deo jedinstvenog procesa u kome softver i infrastruktura funkcionišu kao jedna celina.



Celina koja omogućava razvoj



Iskustvo stečeno kroz rad na zahtevnim projektima oblikuje pristup u kome razvoj, integracija i operativno upravljanje čine neodvojive delove jednog sistema. Takav model omogućava kompanijama da imaju stabilnu osnovu za rast, uz fleksibilnost da sistem prati svaku novu fazu poslovanja.



Kada su svi slojevi usklađeni — od koda do hardvera — tehnologija postaje alat koji direktno utiče na brzinu, stabilnost i pravac razvoja poslovanja.



