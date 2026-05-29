Rusija je uputila novo oštro upozorenje Sjedinjenim Američkim Državama nakon najava Vašingtona da planira dodatno raspoređivanje američkih vojnika u Poljskoj, poručivši da bi takav potez mogao ozbiljno da poveća tenzije u Evropi i dovede američke snage “u domet udara”.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova izjavila je na brifingu za novinare da bi smanjenje broja američkih vojnika u Evropi predstavljalo “racionalan, opravdan i dugo očekivan korak” ka stabilizaciji bezbednosne situacije na kontinentu.

Sa druge strane, upozorila je da bi slanje dodatnih američkih trupa ka ruskim granicama bilo potpuno neprihvatljivo za Moskvu.

– Raspoređivanje više američkih trupa u regionu dovelo bi ih u domet udara – poručila je ona.

Dodala je da bi takav potez samo dodatno podigao tenzije u Evropi i primorao Rusiju da odgovori “vojno-tehničkim merama”.

Moskva je ponovo optužila NATO da Evropu gura ka, kako tvrde, “samoubilačkom sukobu”, dok ruski zvaničnici sve otvorenije upozoravaju na mogućnost velikog vojnog obračuna na istoku Evrope.

Prema dostupnim podacima, oko 10.000 američkih vojnika trenutno se nalazi u Poljskoj, uglavnom na rotacionoj osnovi, dok je širom Evrope raspoređeno oko 80.000 pripadnika američke vojske.

Posebnu zabrinutost Moskve izaziva činjenica da Poljska deli granicu sa ruskom Kalinjingradskom oblašću, strateški važnom eksklavom na Baltičkom moru.

Američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje najavio je planove za slanje dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku, jednu od najglasnijih saveznica Ukrajine u sukobu sa Rusijom.

Ta odluka usledila je nakon što je Pentagon objavio da će odložiti rotaciju oko 4.000 vojnika, što je američki potpredsednik Džej Di Vens pokušao da predstavi kao “standardno odlaganje”.

Tramp je prethodnih meseci više puta kritikovao članice NATO-a zbog, kako tvrdi, nedovoljnog ulaganja u odbranu, a nedavno je najavio i povlačenje oko 5.000 američkih vojnika iz Nemačke usred novih nesuglasica sa Berlinom.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da Moskva nema nameru da napada članice NATO-a osim ukoliko Rusija prva ne bude napadnuta.

Ruski zvaničnici već dugo optužuju Zapad za “bezobzirnu militarizaciju” Evrope i navode širenje NATO-a prema istoku kao jedan od glavnih razloga sukoba u Ukrajini.

Dodatnu zabrinutost izazvala je i izjava Sergeja Nariškina, šefa ruske Spoljne obaveštajne službe, koji je u četvrtak ocenio da se NATO “de fakto priprema za veliki vojni sukob na istoku”.