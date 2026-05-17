Radi se o funkciji koja će korisnicima omogućiti da pomeraju traku zadataka i menjaju veličinu Start menija.

Ažuriranje, koje stiže korisnicima Windows 11 Insider programa u Experimental kanalu, omogućava postavljanje trake zadataka na dno, vrh, levu ili desnu stranu ekrana.

Microsoft je još u martu najavio mogućnost pomeranja trake zadataka, kao deo pokušaja da povrati poverenje korisnika. Ikonice unutar trake mogu se dodatno prilagoditi, a Start meni će moći da se otvara sa pozicije na kojoj se traka nalazi. Insider korisnici dobijaju i opciju manje trake zadataka, što bi moglo biti korisno na uređajima sa manjim ekranima. Tu je i mogućnost izbora između „Small“ i „Large“ verzije Start menija.

Raspored Start menija uskoro će takođe biti lakše prilagoditi zahvaljujući novim prekidačima koji omogućavaju prikazivanje ili sakrivanje sekcija „Pinned“, „Recommended“ i „All“. Kompanija pritom menja naziv sekcije „Recommended“ u „Recent“, kako bi bolje opisala sadržaj koji prikazuje — uključujući nedavno instalirane aplikacije i fajlove koji su skoro korišćeni.

Korisnici će sada moći i da sakriju svoje ime i profilnu fotografiju iz Start menija, što može biti praktično tokom deljenja ekrana ili prezentacija.

Majkrosoft je prikazao i razliku između standardne i manje verzije trake zadataka, koja zauzima manje prostora na ekranu, piše the Verge.