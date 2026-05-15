Čadež je na otvaranju rekao da slogan današnjeg samita „Izgradnja vizije“ savršeno odražava trenutak u kojem živimo, jer vizija nije slogan, već sposobnost da se ide napred čak i kada svet oko nas postaje neizvestan, podeljen i složeniji nego ikada ranije.

„Srbija je prepoznala da veštačka inteligencija nije samo još jedan industrijski trend, nego postaje temelj budućeg ekonomskog suvereniteta i konkurentnosti. Imamo generacijsku priliku da iskoristimo veštačku inteligenciju, inovacije i znanje i da suštinski transformišemo budućnost naše ekonomije i društva, s obzirom na to da budućnost neće pripadati samo menadžerima i političarima. Pobednici će biti oni koji uspeju da povežu tehnologije, finansije, institucije i ljudsko rasuđivanje u jedinstvenu viziju razvoja“, rekao je Čadež.

Objasnio je da danas kompanije funkcionišu pod pritiskom energetskih šokova, prekida u lancima snabdevanja, novih izazova i tehnologija koje se stalno menjaju.

„Istovremeno, veštačka inteligencija menja industrije i društva, i to izuzetno brzo. U takvom svetu konkurentnost više ne zavisi samo od kapitala, cene ili proizvoda, već i od prilagodljivosti, tehnološke spremnosti, otpornosti i sposobnosti da se promena prepozna pre drugih“, rekao je Čadež.

Istakao je da, ako ne možemo da promenimo svet oko sebe, ipak možemo da odlučimo šta je to što svi zajedno možemo da uradimo u našoj zemlji, i naglasio da su zato dijalog i platforme poput današnjeg samita izuzetno važni.

Prema njegovim rečima, za PKS dijalog nije protokol, već sredstvo za rast, poverenje i dugoročnu stabilnost, a svaki razgovor sa preduzećima o energetici, izvozu i digitalnoj transformaciji vezan je za stvaranje novih radnih mesta i jačanje konkurentnosti.

„Zajedno sa Vladom Srbije radimo na pojednostavljivanju procedura, ubrzavanju zelene i digitalne transformacije, otvaranju novih tržišta i pripremanju Srbije

za velike globalne trenutke kao što je EXPO 2027, koji će dovesti svet u Srbiju“, rekao je Čadež.

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut rekao je otvarajući Biznis samit 2026, da se Srbija danas pozicionira kao zemlja stabilnosti, ekonomske predvidivosti i ubrzanog razvoja, naglasivši da je snažno partnerstvo države i privrede ključno za dalji napredak zemlje.

"Veliko mi je zadovoljstvo što danas otvaramo prvi Biznis samit u organizaciji Juronjuz Srbija, u trenutku kada su dijalog, poverenje i partnerstvo između države i privrede važniji nego ikada, poručio je predsednik Vlade", rekao je premijer.

On je naglasio da nijedna ozbiljna vizija razvoja ne može biti realizovana bez bliske saradnje institucija, privrede i finansijskog sektora, ocenivši da je od posebnog značaja što su se na jednom mestu okupili ljudi koji donose odluke, pokreću investicije i stvaraju novu ekonomsku vrednost.

Govoreći o temi samita „Vizija koja se gradi“, premijer je istakao da ona na najbolji način opisuje trenutak u kojem se Srbija nalazi – između velikih globalnih izazova i istorijske prilike za dalji ekonomski rast i modernizaciju.

"Pred nama su izazovi, ali i velika prilika da zajedno definišemo kako želimo da Srbija i region izgledaju u godinama koje dolaze. Samo zajedničkim radom možemo da gradimo stabilan, moderan i konkurentan ekonomski sistem", naveo je Macut.

Predsednik Vlade izrazio je uverenje da će razgovori i paneli u okviru samita doprineti stvaranju novih partnerstava, pokretanju konkretnih projekata i još snažnijem povezivanju države i poslovne zajednice.

Premijer je poručio da će Vlada Srbije nastaviti da bude pouzdan partner privredi, investitorima i svima koji doprinose ekonomskom razvoju zemlje.

Generalni direktor kompanija ALPAC Capital i Euronews Pedro Vargas David, naglasio je značaj i ulogu Srbije u evropskoj zajednici naroda, ali i ukazao na globalne probleme sa kojima se svet suočava, istakavši da je energetska stabilnost jedna od najvažnijih tema današnjice, kao i da je dužnost svih vlada da kroz dijalog podrže reforme, stabilnost i rast, u svetu veštačke inteligencije.

„Pored energetike, moramo da obezbedimo pametan i održiv zakonodavni okvir za veštačku inteligenciju i da postignemo dogovor o planu produktivnosti za naše industrije. Ne smemo da odustanemo od svojih industrijskih kapaciteta. Srbija nadmašuje region u privlačenju stranih investicija i treba da nastavi da stvara temelje kako bi se ta ulaganja i dalje razvijala“, rekao je David.

Regionalna direktorka Euronews-a za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Minja Miletić, rekla je da je ovaj Biznis samit mesto susreta ideja, kapitala i odgovornosti.

"U vremenu koje se brzo menja granice se polako gube između politike, ekonomije i tehnologije i jasno je da nijedna odluka više nije samo poslovna već je svaka strateška, društvena i istorijska. Zato danas nismo ovde samo došli da razgovaramo o tržištima, investicijama i trendovima već da postavimo jedno mnogo važnije pitanje, a to je kakvu ekonomiju gradimo, i kakvu budućnost želimo da ostavimo iza sebe", rekla je ona.

Miletić je naglasila da je Biznis samit upravo odgovor na tu potrebu - da se na jednom mestu okupe svi oni koji donose odluke iz sveta politike, ekonomije, tehnologije, energetike, i otvori iskren dijalog o temama koje će oblikovati narednu deceniju.

Nakon uvodnih obraćanja održan je prvi panel "Moć kapitala - Postoji li biznis bez politike?". Ministar finansija Siniša Mali je izjavio da Srbija uprkos globalnim krizama uspeva da očuva makroekonomsku stabilnost, kredibilitet i investicionu atraktivnost.

"Sve posledice globalnih pomeranja i izazova oseća i Srbija, ali smatram da je to s jedne strane izazov, a sa druge i velika prilika. Mala ekonomija sa dobrim liderom može da se snađe ukoliko brzo i efikasno donosi odluke kako bi odgovorila na krize", rekao je Mali.

Ministar je ocenio da je Srbija od 2020. godine i pandemije koronavirusa, preko energetske krize 2022, uspevala da reaguje brže i efikasnije od mnogih drugih zemalja.

"To je ono što se zove kredibilitet. U globalnoj ekonomiji uspevaju zemlje u kojima kapital oseća sigurnost i predvidivost, a Srbija je upravo to", poručio je Mali.

Među ključnim svetskim ekspertima i govornicima koji danas učestvuju na Samitu su i Mohamed Alabar (Mohamed Alabbar) i Džastin Fridman (Justin Friedman), a panel „Energetski čvor“ donosi raspravu o dilemama koje određuju budućnost država – da li je stvarna moć u političkom suverenitetu ili kontroli nad energetskim resursima, kao i gde se Srbija nalazi u globalnoj borbi za energente. Tema CBAM i ETS uvodi učesnike u direktan sudar sa evropskim klimatskim politikama koje već imaju konkretne i sve izraženije ekonomske posledice po domaću privredu.

Kroz panel „EXPOSE your business“ biće otvorena vrata velikih investicija i razvojnih projekata, uz realno sagledavanje njihovih dometa i potencijala za rast, dok završna sesija „Digitalni kapital“ donosi pogled u budućnost koja je već počela – svet u kojem veštačka inteligencija, 5G mreže i digitalne valute menjaju način poslovanja, rada i života. Uz dinamične panel diskusije, samit će obuhvatiti i „Hard talk“ formate.