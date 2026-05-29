Poznati muzički par Natalija Trik FX i Sani Trik FX govorili su o svojoj ljubavi koja je bila puna izazova, predrasuda i brojnih iskušenja, ali i o tome kako su uprkos svemu uspeli da opstanu zajedno.

Iako danas važe za jedan od skladnijih parova na domaćoj estradi, njihov put do zajedničkog života nije bio lak.

U emisiji posvećenoj zabranjenim ljubavima, otvoreno su govorili o porodičnim otporima, nacionalnim razlikama i osudama koje su trpeli.

Zabranjena ljubav

-Došla sam u plesnu školu - prisetila se Natalija početaka, dok je Sani dodao:

-Bio sam njen profesor. Ipak, njihova veza nije naišla na odobravanje od starta, posebno kod njenog oca, koji nije mogao da prihvati činjenicu da je on druge nacionalnosti - istakao je potom.

-Učio si me da ljude delim na dobre i loše, ne po veri i naciji - rekla sam mu.

Na kraju se ispostavilo da je više zavoleo njega nego mene - iskreno je ispričala pevačica.

Potom je objasnio da je i sam tokom života bio suočen sa predrasudama.

- Moja majka je Romkinja, otac Grk, baba Turkinja, rođen sam u Zemunu. Odrastao sam u mešavini i buntovno sam prihvatio majčinu stranu jer sam video kroz šta prolazi. Ni moja rodbina nije lako prihvatila Nataliju - rekao je Sani, dok je Natalija dodala:

-Za njih sam bila kao strankinja. Samo je njegova majka odmah bila divna. Kada se rodio naš sin Dejan, prvo pitanje rodbine bilo je da li je beo - priznala je pevačica.

Njihova veza, a kasnije i brak, prošli su kroz brojne ispite. Venčali su se građanski, a u domu danas neguju tradicije obe vere.

- Znala sam da ulazim u brak sa čovekom druge veroispovesti i to sam prihvatila. On je rođen u Zemunu i vaspitan kao pravoslavac. Njegova majka je slavila Bajram, ali on to ne praktikuje. Kod nas nije bilo pritisaka, zapravo on više voli naše običaje, a ja njegove - bila je iskrena.

Dodala je da se njen otac pomirio sa njihovom vezom nakon mesec dana, dok je majka odmah pružila podršku.

-Mama mi je stalno govorila: "Samo da si ti srećna" - priznala je pevačica.

Njen partner otkrio je i kako je izgledao period zaljubljivanja.

- Dopala mi se fizički, ali još više jer je bila duhovita. Zaljubio sam se u njen glas. Često sam dolazio kod njih pod izgovorom da mi treba bend, a zapravo sam dolazio zbog nje. Stalno su se pravile palačinke, što je bendu bilo sumnjivo - rekao je kroz osmeh.

Uhvatila ga u prevari

Ipak, kasnije je otvoreno govorila i o teškom trenutku u braku, kada je, kako tvrdi, uhvatila supruga u prevari.

- Žene imaju intuiciju. Nikada mi nije priznao, ali sam ga uhvatila u prevari. U stanu kod gospođe na Novom Beogradu. Ušla sam i počupala je za kosu i rekla da ću sve reći njenim roditeljima, jer mi je bilo neshvatljivo da neko to uradi. Nisam razmišljala da je moj muž kriv, već da je ona kriva. Njemu sam svašta rekla, bilo je strašno, ali to nije bio jedini put - ispričala je za Hype TV.