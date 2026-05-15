Dok Microsoft obara finansijske rekorde i ulaže u razvoj veštačke inteligencije, kompanija se istovremeno suočava sa kritikama zbog masovnih otpuštanja i astronomskih plata za svog generalnog direktora Satju Nadelu. Za fiskalnu 2025. godinu, Nadela je primio ukupnu nadoknadu od 96,5 miliona dolara – što je rekord u njegovoj karijeri – dok je kompanija otpustila više od 15.000 radnika širom različitih sektora.

Prihodi Microsofta dostigli su 281,7 milijardi dolara, što predstavlja rast od 15 odsto, pre svega zahvaljujući širenju Azure cloud platforme. Istovremeno, vrednost akcija porasla je za 23 odsto od početka godine, što kompaniju dodatno pozicionira kao jednog od vodećih globalnih igrača u trci za veštačkom inteligencijom. U jednom trenutku, tržišna vrednost kompanije nakratko je prešla četiri triliona dolara.

Nadelin paket nadoknada uglavnom se sastoji od nagrada akcijama – više od 84 miliona dolara – dok je skoro 9,5 miliona dolara isplaćeno kroz bonuse zasnovane na učinku, a osnovna plata iznosi 2,5 miliona dolara. Istovremeno, Microsoft je intenzivno proširio AI sektor: predstavljen je kvantni procesor Majorana 1, broj poslovnih korisnika platforme Azure AI Foundry porastao je na više od 70.000, dok Copilot alate koristi više od 100 miliona ljudi mesečno. Azure je zabeležio rast od 34 procenata i doneo više od 75 milijardi dolara prihoda, podržan mrežom od više od 400 data centara u 70 regiona širom sveta.

Ipak, paralelno sa finansijskim uspehom, kompanija je sprovela talas otkaza koji je pogodio sektore video igara, sajber bezbednosti i poslovnog softvera. Samo tokom jula otpušteno je dodatnih 9.000 zaposlenih. Dodatne kontroverze izazvala je odluka da budu otpusteni neki radnici koji su protestovali zbog saradnje sa izraelskom vojskom, što je dodatno povećalo tenzije unutar kompanije.

Analitičari procenjuju da ukidanje 10.000 radnih mesta može doneti Microsoftu više od milijardu dolara godišnje uštede, što višestruko nadmašuje iznos Nadeline plate. Upravo taj kontrast između rekordnih zarada rukovodstva i masovnih otpuštanja postao je centralna tema debate o raspodeli profita u eri veštačke inteligencije.

U poređenju sa drugim liderima tehnološke industrije, Nadela je sada na vrhu po pitanju ukupne zarade. Tim Kuk iz Apple-a u 2024. godini primio je 74,6 miliona dolara, dok je Džensen Huang iz Nvidije dobio paket vredan 49,9 miliona dolara.

Od kada je preuzeo upravljanje Microsoftom 2014. godine, Nadela je transformisao kompaniju, preusmerivši fokus na cloud usluge, modele pretplate i infrastrukturu veštačke inteligencije. Iako je ova strategija donela ogromnu profitabilnost, izaziva zabrinutost da koristi od tehnološke revolucije uglavnom pripadaju vrhunskom menadžmentu i akcionarima, dok obični zaposleni snose teret reorganizacije i automatizacije, piše Blic.