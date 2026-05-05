Krajem 2025. godine, beta verzija WhatsApp aplikacije nagovestila je predstojeći redizajn, u skladu sa takozvanim "Liquid Glass" dizajnerskim stilom koji je Apple počeo da koristi u najnovijem iOS. Korisnici su počeli da primećuju male promene u korisničkom interfejsu, kao i izmene na glavnom ekranu za ćaskanje.

Novi izveštaj sa WABetaInfo, međutim, sugeriše da je WhatsApp spreman da uskoro predstavi redizajnirani interfejs unutar četa.

Zanimljivo je da promene još uvek nisu dostupne ni beta korisnicima, ali je WABetaInfo uspeo da aktivira novi interfejs koji sada uključuje plutajuću traku za poruke i poluprovidnu navigacionu traku.

Ipak, nemojte očekivati da će ovo stići odmah, jer Meta Platforms očigledno uvodi novi dizajn prilično sporo. Mnogi korisnici još uvek nisu dobili redizajnirane elemente interfejsa, pa se čini da će proći još vremena dok se ne pojavi kompletna promena.

Takođe, verovatno će biti dostupna široj publici tek kada redizajn bude u potpunosti završen.