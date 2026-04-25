Slab Wi-Fi signal često nastaje zbog materijala i predmeta koji ometaju rad rutera.

Materijali koji blokiraju Wi-Fi signal

Jedan od glavnih razloga lošeg interneta su zidovi i konstrukcija prostora. Materijali poput:

armiranog betona

cigle

debelih zidova

mogu značajno oslabiti signal koji dolazi iz rutera. Što su zidovi deblji, to signal teže prolazi kroz njih.

Ogledala kao skriveni neprijatelj Wi-Fi signala

Malo ko zna da ogledala mogu ozbiljno da utiču na Wi-Fi signal. Razlog je metalni sloj na njihovoj poleđini (aluminijum ili srebro), koji reflektuje radio-talase.

Umesto da signal prolazi kroz prostor, on se odbija i rasipa, što može dovesti do:

slabijeg interneta

sporog učitavanja

„mrtvih zona“ bez signala

Ako se ruter nalazi blizu velikog ogledala ili staklenih površina, problem može biti još izraženiji.

Gde ne treba držati ruter

Položaj rutera igra ključnu ulogu u kvalitetu interneta. Istraživanja pokazuju da mnogi ljudi prave grešku i postavljaju ruter:

iza televizora

u uglu sobe

pored velikih metalnih površina

Ovakve pozicije blokiraju signal i smanjuju njegov domet.

Uređaji koji ometaju Wi-Fi

Osim zidova i ogledala, i kućni aparati mogu biti problem. Najveći uticaj imaju:

frižideri i rerne (metal blokira signal)

mašine za sudove

mikrotalasne pećnice (rade na istoj frekvenciji kao Wi-Fi)

Posebno je problematična mikrotalasna, jer direktno ometa signal dok je uključena.

Voda i Wi-Fi signal

Još jedan faktor koji mnogi zanemaruju je voda. Predmeti poput:

akvarijuma

vodovodnih cevi

zidova kupatila

mogu apsorbovati signal i dodatno ga oslabiti.

Kako poboljšati Wi-Fi signal u domu

Da biste imali stabilan i brz internet:

postavite ruter na centralno mesto u stanu

držite ga dalje od ogledala i metala

izbegavajte blizinu kuhinjskih uređaja

podignite ruter na višu poziciju (polica ili sto)

Ako vam je Wi-Fi slab, rešenje često nije u kupovini novog uređaja, već u pravilnom rasporedu. Razumevanje šta ometa signal može vam pomoći da značajno poboljšate internet bez dodatnih troškova.