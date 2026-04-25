Slab Wi-Fi signal često nastaje zbog materijala i predmeta koji ometaju rad rutera.
Materijali koji blokiraju Wi-Fi signal
Jedan od glavnih razloga lošeg interneta su zidovi i konstrukcija prostora. Materijali poput:
- armiranog betona
- cigle
- debelih zidova
mogu značajno oslabiti signal koji dolazi iz rutera. Što su zidovi deblji, to signal teže prolazi kroz njih.
Ogledala kao skriveni neprijatelj Wi-Fi signala
Malo ko zna da ogledala mogu ozbiljno da utiču na Wi-Fi signal. Razlog je metalni sloj na njihovoj poleđini (aluminijum ili srebro), koji reflektuje radio-talase.
Umesto da signal prolazi kroz prostor, on se odbija i rasipa, što može dovesti do:
- slabijeg interneta
- sporog učitavanja
- „mrtvih zona“ bez signala
Ako se ruter nalazi blizu velikog ogledala ili staklenih površina, problem može biti još izraženiji.
Gde ne treba držati ruter
Položaj rutera igra ključnu ulogu u kvalitetu interneta. Istraživanja pokazuju da mnogi ljudi prave grešku i postavljaju ruter:
- iza televizora
- u uglu sobe
- pored velikih metalnih površina
Ovakve pozicije blokiraju signal i smanjuju njegov domet.
Uređaji koji ometaju Wi-Fi
Osim zidova i ogledala, i kućni aparati mogu biti problem. Najveći uticaj imaju:
- frižideri i rerne (metal blokira signal)
- mašine za sudove
- mikrotalasne pećnice (rade na istoj frekvenciji kao Wi-Fi)
Posebno je problematična mikrotalasna, jer direktno ometa signal dok je uključena.
Voda i Wi-Fi signal
Još jedan faktor koji mnogi zanemaruju je voda. Predmeti poput:
- akvarijuma
- vodovodnih cevi
- zidova kupatila
mogu apsorbovati signal i dodatno ga oslabiti.
Kako poboljšati Wi-Fi signal u domu
Da biste imali stabilan i brz internet:
- postavite ruter na centralno mesto u stanu
- držite ga dalje od ogledala i metala
- izbegavajte blizinu kuhinjskih uređaja
- podignite ruter na višu poziciju (polica ili sto)
Ako vam je Wi-Fi slab, rešenje često nije u kupovini novog uređaja, već u pravilnom rasporedu. Razumevanje šta ometa signal može vam pomoći da značajno poboljšate internet bez dodatnih troškova.
