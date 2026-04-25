Slab Wi-Fi signal često nastaje zbog materijala i predmeta koji ometaju rad rutera.

Materijali koji blokiraju Wi-Fi signal

Jedan od glavnih razloga lošeg interneta su zidovi i konstrukcija prostora. Materijali poput:

  • armiranog betona
  • cigle
  • debelih zidova

mogu značajno oslabiti signal koji dolazi iz rutera. Što su zidovi deblji, to signal teže prolazi kroz njih.

Ogledala kao skriveni neprijatelj Wi-Fi signala

Malo ko zna da ogledala mogu ozbiljno da utiču na Wi-Fi signal. Razlog je metalni sloj na njihovoj poleđini (aluminijum ili srebro), koji reflektuje radio-talase.

Umesto da signal prolazi kroz prostor, on se odbija i rasipa, što može dovesti do:

  • slabijeg interneta
  • sporog učitavanja
  • „mrtvih zona“ bez signala

Ako se ruter nalazi blizu velikog ogledala ili staklenih površina, problem može biti još izraženiji.

Gde ne treba držati ruter

Položaj rutera igra ključnu ulogu u kvalitetu interneta. Istraživanja pokazuju da mnogi ljudi prave grešku i postavljaju ruter:

  • iza televizora
  • u uglu sobe
  • pored velikih metalnih površina

Ovakve pozicije blokiraju signal i smanjuju njegov domet.

Uređaji koji ometaju Wi-Fi

Osim zidova i ogledala, i kućni aparati mogu biti problem. Najveći uticaj imaju:

  • frižideri i rerne (metal blokira signal)
  • mašine za sudove
  • mikrotalasne pećnice (rade na istoj frekvenciji kao Wi-Fi)

Posebno je problematična mikrotalasna, jer direktno ometa signal dok je uključena.

Voda i Wi-Fi signal

Još jedan faktor koji mnogi zanemaruju je voda. Predmeti poput:

  • akvarijuma
  • vodovodnih cevi
  • zidova kupatila

mogu apsorbovati signal i dodatno ga oslabiti.

Kako poboljšati Wi-Fi signal u domu

Da biste imali stabilan i brz internet:

  • postavite ruter na centralno mesto u stanu
  • držite ga dalje od ogledala i metala
  • izbegavajte blizinu kuhinjskih uređaja
  • podignite ruter na višu poziciju (polica ili sto)

Ako vam je Wi-Fi slab, rešenje često nije u kupovini novog uređaja, već u pravilnom rasporedu. Razumevanje šta ometa signal može vam pomoći da značajno poboljšate internet bez dodatnih troškova.