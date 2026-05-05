Potpredsednik hrvatske Vlade i ministar policije Davor Božinović izjavio je danas da su na tragu osobe koja se može dovesti u vezu sa smrću četiri migranta i dvojicom teško povređenih, koji su pronađeni blizu hrvatsko-slovenačke granice.

"Prema dosad prikupljenim podacima, policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu s ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska saradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Radi se o vrlo teškom krivičnom delu i sigurno da nećemo odustati od potrage", rekao je Božinović.

Mirjana Lončarić Katušin, šefica Odeljenja za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i lečenje boli, OB Karlovac, izjavila je da je stanje jednog od dvojice povređenih migranata pogoršano.

"Jedan od naših primljenih pacijenata, koji je primarno lečen na našem odeljenju, a zbog uslova u kojima se našao, hipotermije, nagnječenja, nažalost došlo je do pogoršanja određenih nalaza, primarno bubrežnih funkcija..., prebačen je na odeljenje intenzivne nege", rekla je ona, preneli su hrvatski mediji.