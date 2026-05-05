Istakao je da će metro dugoročno povećati vrednost nekretnina i unaprediti kvalitet života, kao i da su slični otpori postojali i u drugim gradovima.

Mogu da razumem ljude koji su protiv metroa, jer će radovi trajati dve do tri godine i doneti određenu nervozu. To se dešava u svim gradovima. Tako je bilo i u Sofiji, kako mi je pričao Bojko Borisov, i u Solunu – ljudi su protestovali, a onda jedva čekali da se metro završi.

Ali, tamo gde se pojavi stanica, vrednost nekretnina raste. Od tog trenutka cena stambenog prostora može da bude viša i za 500 do 1.000 evra po kvadratu. Oni koji na vreme prepoznaju gde će biti stanice i tamo kupe nekretnine, unapred su zaradili.

Od Mirijeva do Starog Merkatora, svuda gde je metro blizu, cena raste. Zato je važno da se projekat završi.

Ono što ne mogu da razumem jesu protesti protiv projekata poput Prirodnjačkog muzeja ili akvarijuma, pa čak i zviždanje vozovima na novim stanicama.

Moram da kažem da sam u životu video mnogo toga, ali ovakve stvari su zaista teško razumljive.





