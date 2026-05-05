Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je stigla građevinska dozvola za izgradnju porodilišta u Nišu, čime je napravljen ključan korak ka realizaciji jednog od najvažnijih zdravstvenih projekata u tom delu zemlje.

– Stigla je građevinska dozvola za porodilište u Nišu – rekao je Vučić i uputio čestitku građanima.

– Čestitam građanima Niša! – poručio je predsednik.

Projekat od velikog značaja za jug Srbije

Izgradnja novog porodilišta u Nišu predstavlja važnu investiciju u zdravstveni sistem, posebno za jug Srbije, gde će buduće majke i novorođenčad imati bolje uslove za lečenje i negu.

Ovaj projekat dugo je bio u planu, a izdavanje građevinske dozvole znači da se prelazi iz faze pripreme u konkretnu realizaciju na terenu.

Dobijanje dozvole otvara put početku radova, koji bi u narednom periodu trebalo da krenu punim intenzitetom. Novo porodilište očekuje se da značajno unapredi kvalitet zdravstvenih usluga, smanji opterećenje postojećih kapaciteta i obezbedi modernije uslove za pacijente i medicinsko osoblje.

U širem kontekstu, ovaj potez deo je šire strategije ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu širom Srbije, sa ciljem ravnomernog razvoja i boljeg standarda za sve građane.