Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je pitanje energije postalo jedno od ključnih državnih prioriteta i da više nema prostora za odlaganje odluka. Kako je istakao, bez obzira na političke razlike, država mora da donese jasnu strategiju koja će obezbediti stabilnost u vremenu globalne neizvesnosti.

– Moramo da rešimo pitanje energije, da sednemo svi zajedno i donesemo odluku. Da li opozicija hoće ili neće – država mora da donese odluku – rekao je Vučić.

Njegova poruka dolazi u trenutku kada se svet suočava sa dugotrajnim energetskim poremećajima, rastom cena nafte i sve većim pritiskom na nacionalne ekonomije da pronađu održiva rešenja.

Nafta kao trajni problem

Vučić je posebno naglasio da trenutni trendovi ukazuju da visoke cene nafte neće biti privremene, već dugoročan izazov.

– Ljudi koji su bežali od hibrida ići će na kraju na to, jer će nafta ostati trajno skupa – rekao je predsednik.

Ova izjava ukazuje na mogući zaokret ka alternativnim izvorima energije i tehnologijama koje smanjuju zavisnost od fosilnih goriva. U praksi, to znači da bi Srbija mogla ubrzati prelazak na hibridna i električna vozila, ali i ulaganja u obnovljive izvore energije.

Šta to znači i šta sledi

Poruka iz vrha države jasno sugeriše da će u narednom periodu biti donete ključne odluke koje će definisati energetsku politiku Srbije za godine koje dolaze. To uključuje moguće promene u strukturi potrošnje energije, ulaganja u infrastrukturu i podsticaje za nove tehnologije.

U širem kontekstu, globalna energetska kriza ubrzava transformaciju tržišta i primorava države da se prilagode novim uslovima. Srbija, kao i druge zemlje, moraće da pronađe balans između energetske sigurnosti, ekonomskih troškova i ekoloških ciljeva.

Ono što sledi jeste donošenje konkretnih mera koje će pokazati u kom pravcu će država ići – da li ka bržoj tranziciji ili postepenom prilagođavanju.

Jedno je sigurno – vreme čekanja je prošlo.