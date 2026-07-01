Jedan državljanin Hrvatske podelio je utiske sa letovanja i otkrio koliko je platio večeru za četvoro, uz tvrdnju da su cene znatno niže nego u hrvatskim primorskim mestima.

Posebno ga je iznenadila cena flaše vode od jednog litra, koja je koštala svega jedan evro, što je, kako navodi, primetno manje nego u brojnim turističkim centrima u Hrvatskoj. Međutim, najveće iznenađenje usledilo je kada je dobio račun za večeru.

Na računu su se našli grčka salata (7,50 evra), yialantzi, odnosno punjene tikvice (6 evra), suzuk (8,50 evra), sardele na žaru (8 evra), riba koutsomires (11 evra), flaša vode od jednog litra (1 evro) i dva piva od po pola litra (10 evra). Ukupan račun iznosio je 52 evra.

Prema njegovim rečima, isti obrok u Hrvatskoj teško da bi mogao da košta manje od 100 evra.

Kako tvrdi, ovakve cene nisu izuzetak, već su uobičajene u grčkim restoranima, zbog čega smatra da je Grčka i dalje povoljniji izbor za letovanje od Hrvatske.

U jeku turističke sezone, poređenje cena između mediteranskih destinacija ponovo je jedna od glavnih tema među putnicima, a razlike u cenama hrane i pića često utiču na izbor mesta za odmor.

Koliko je koštala večera?

Za četvoro gostiju naručeni su:

Grčka salata, 7,50 evra

Yialantzi (punjene tikvice), 6 evra

Suzuk, 8,50 evra

Sardele na žaru, 8 evra

Riba koutsomires, 11 evra

Flaša vode od 1 litra, 1 evro

Dva piva od 0,5 litara, 10 evra.

Ukupan račun iznosio je 52 evra.

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