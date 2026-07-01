"Generalno je primetan rast obima NATO vežbi, posebno u blizini ruskih granica, i sve aktivnija upotreba ofanzivnih scenarija", rekao je on.

Osim toga, istakao je da NATO nastoji da ojača svoje prisustvo u regionu Crnog mora.

"Ove aktivnosti su prvenstveno usmerene na formiranje izazova i pretnji po bezbednost naše zemlje, uključujući i strateški važan region Crnog mora, gde Alijansa teži da ojača svoje prisustvo", rekao je ruski zvaničnik.

NATO vežba "Briz" pod rukovodstvom bugarske mornarice počela je u regionu Crnog mora u utorak. Vežba se održava svake godine od 1996. Njen primarni cilj je poboljšanje zajedničke operativnosti savezničkih snaga i održavanje borbene gotovosti za reagovanje na potencijalne pomorske krize.

Komentarišući početak vežbi, Maslenjikov je napomenuo da ruska strana pažljivo prati takve događaje, analizira ih i izvlači zaključke, "uključujući i one u pogledu razvoja dodatnih mera za očuvanje bezbednosti Rusije".

Poslednjih godina Rusija je primetila pojačanu aktivnost Severnoatlantske alijanse duž svojih zapadnih granica. Vojni blok proširuje svoje inicijative i to naziva "odvraćanjem agresije".

Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga NATO-a u Evropi. Ministarstvo spoljnih poslova je izjavilo o svojoj otvorenosti za ravnopravni dijalog sa Alijansom i pozvalo Zapad da odustane od svoje politike militarizacije kontinenta.