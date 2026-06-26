RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, vidimo se, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.50 Sportski dnevnik

13.05 Građanin

13.40 Zdravstveni dnevnik

14.05 Kuhinja mog kraja

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Miris kiše na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – Jedna igra

20.50 Fudbal: SP, Norveška - Francuska, prenos

22.55 Jedan svet – Jedna igra

23.15 Dnevnik

23.35 Kulturni dnevnik

23.50 Prozor u dvorištu, film

01.45 Gastronomad

02.10 Dnevnik

02.40 Građanin

03.10 Zdravstveni dnevnik

03.40 Fudbal: SP, Norveška - Francuska

Najava

Fudbal: SP, Norveška - Francuska 20.50 RTS1

Biće to utakmica, koja odlučuje o prvom mestu u grupi I . Obe selekcije su bile maksimalno uspešne u prva dva kola uz izuzetnu efikasnost. Norvežani su postigli sedam, Francuzi šest golova. U Bostonu se očekuje duel dva svetska asa Mbapea i Holanda. Ulog je veliki, jer će prvoplasirana selekcija imati lakšeg protivnika na startu nokaut faze. Komentator je Nemanja Matić.

RTS2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica, kviz

08.00 Muzej Aha

08.15 Ti si čudo

08.30 Trči aone

08.45 Rozarka i kuvarice bez kuće

09.00 Priče iz Nepričave

09.30 Poruka

09.40 Plava ptica u Mikroneziji

09.45 Zanimanje dete

10.00 Treniraj sa šampionom

10.20 Inkluzija – Da svaki pupoljak procveta

10.55 Eko minijature

11.00 Ekologizacija

11.30 Prevaspitani

12.00 Savremeni profil mladih

12.30 Dozvolite

13.00 Do detalja

13.30 Vodič kroz bdućnost

14.05 Francuska veza, film

16.10 Fudbal SP: Ekvador – Nemačka, snimak

18.20 Da nam nije

18.40 Dekodiranje nauke: Poremećaji ishrane i gojaznost

19.10 Naučni portal

19.45 Festival na RTS: Arsa film

21.20 Ženski raj, serija

22.15 Do detalja

22.50 Studio znanja

23.45 Amelijina deca, film

01.20 Di Luna bluz bend - prvih 30 godina

02.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.45 Ekologizacija

03.10 Prevaspitani

03.25 Vodič kroz budućnost

04.05 Dekodiranje nauke

Najava

Dekodiranje nauke: Poremećaji ishrane i gojaznost 18.40 RTS2

Poremećaji ishrane, ozbiljno mogu narušiti fizičko i mentalno zdravlje. Globalni porast poremećaja ishrane i gojaznosti, predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih izazova savremenog doba. Ovi poremećaji pogađaju više od milijardu ljudi širom sveta, a stručnjaci ih povezuju sa modernim načinom života, uticajem društvenih mreža, dostupnošću visoko prerađene hrane i genetskim faktorima. Ova stanja ne narušavaju samo fizičko zdravlje, već i mentalno blagostanje. Lečenje je dugotrajno i zahteva timski pristup stručnjaka, jer je cilj uspostavljanje fizičkog zdravlja, normalizacija odnosa prema hrani i rad na psihološkim uzrocima, koji su doveli do poremećaja. Zato pomoć prevashodno treba tražiti od lekara, jer se bolest može izlečiti, ukoliko se simptomi primete na vreme. Gosti u emisiji su prim. dr Marija Đurović i dr Sanja Životić, Bolnica za psihijatriju KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje", ass. dr Biljana Gagačovska, Univerzitetska klinika za psihijatriju, Skoplje, R. S. Makedonija i dr sc. med. Ljiljana Plavšić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije.

PINK

05.30 Novo jutro

12.00 Premijera

12.15 Ekskluzivno

12.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou

Najava

Oteta 17.45 Pink

Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.

PRVA

05.55 Jutro

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Prva uživo

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.05 Najbolji san, igrana serija

22.15 Hotel Beograd, igrana serija

23.10 Ekskluziv – specijal: Milica Pavlović

00.10 Glam i Drama

01.10 Mafijaši starog kova, igrani film

02.50 Na mestu zločina sa Mašanom

03.20 Dvorac od stakla, igrani film

Najava

Ekskluziv – specijal: Milica Pavlović 23.10 Prva

Mućkali smo koktele sa Milicom Pavlović! Ona objavljuje šesti po redu studija album pod nazim „Caka“. U petak na Prvoj televiziji od 23.10 gledajte Ekskluziv Specijal. Pred vama je intimna ispovest poznate pop zvezde, koja je pokorila region. U emisiji ćete koju vodi Jelena Janić, između ostalog, saznati i koja svetska faca je Milici pisala na Instagram? Da li priželjkuje da se ostvari u ulozi majke i sa kakvim se izazovima suočavala stvarajući novi albmum?

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Kvar na srcu

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, igrana serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Leteći start

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Ubice iz budućnosti, film

00.00 Pričam danju pevam noću

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Vladan nahvata Vedrana sa travom, traži da mu „odruka“ dilera. Vedran mu predlaže da pozove lika od koga je sinoć, navodno, završio „vutru“ i, umesto Vedrana, sa njim se nađe Vladan. On zna da je to prazna priča, ali pristaje da bi zastrašio Vedrana. Vedran ostavlja ostatak trave kod Damjana, koji je kasnije odnosi kod Darinke. Njih dvoje se dogovore da je zajedno bace, „travu u travu“, i definitivno se oproste sa duvanjem. Zdravko organizuje Emiliji večeru iznenađenja. Vedran saopšti Viktoru da može da počne sa inicijacijom za članstvo u navijačkoj grupi, mora da ispiše grafit.

STB

07.00 Beograde dobro jutro

10.20 Bg proleće

11.05 Moj grad

12.30 Otvoreni Balkan

14.00 Bg 011 Dnevnik

15.07 Srpski spomenici

15.30 Telestar

17.10 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

18.25 Moja polisa

19.05 Vaše zdravlje naša briga

19.30 TV Šopingmanija

20.15 Neustrašive žene Srbije

20.45 TV Šopingmanija

21.00 Vesti

21.10 Focus radio Ritam nedelje

22.00 Vesti

22.10 Savremena oftamologija Sveti vid

22.55 TV Šopingmanija

23.30 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

Najava

Ne (obične priče) sa Ludim Perom 17.10 STB

Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj čovek naći u običnim i neobičnim situacijama! Autor: Marko Pantić.

RTV1

07.00 Dobro jutro, Vojvodino

10.00 Most, serija

11.05 Na putu svile sa Džoanom Lamli

12.30 Banaćanke

13.00 Srpski ekran

13.30 Povratak na selo

14.10 Čari ribolova

14.35 Nauka privredi

15.00 Agrodnevnik

15.25 Izbliza

15.50 Memento

15.55 Lud, zbunjen, normalan, serija

16.35 TV šifonjer

17.00 TV dnevnik

17.20 Politbiro

18.00 Razglednice

19.00 Kulturno-umetnički program

19.30 TV dnevnik

20.05 Signali

21.00 Petkazanje

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.33 Art - erija

22.45 Sa druge strane

23.10 To su bili dani - TV kabare

00.03 Banaćanke

Najava

To su bili dani - TV kabare 23.10 RTV1

TV Kabare donosi jedinstvenu kombinaciju poezije, muzike i priče, koja nas vraća u prošlost i povezuje sa sadašnjošću.

RTV Pančevo

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Kroz vihor vremena

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

17.05 Uključenje u program TV Informera

19.00 Velike vesti

19.35 Makedonski ubavini

20.00 Tajne vinove loze, serija

21.00 Žene iz mog sokaka

21.30 Bezbednost na prvom mestu

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

Najava

Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo

U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Poželi pesmu

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Žena 17.40 Happy

Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.

SUPERSTAR

05.40 Besa, domaćaigrana serija

06.50 Besa, domaćaigrana serija

08.00 Bal na vodi, domaći igrani film

09.55 Mamurluk 3, igrani film

11.40 Karate kid, igrani film

14.10 Povratak u ring, igrani film

16.10 Američki snajperista, igrani film

18.40 Drugi čovek, igrani film

19.50 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, domaća igrana serija

22.00 Čovek bljesak, igrani film

23.45 Isčezla, igrani film

Najava

Čovek bljesak 22.00 Superstar

Džek je radio kao plaćeni ubica za američku vladu, a sada radi u policiji kao istražitelj. Na tragu je nemilosrdnog serijskog ubice kog zovu „Porodični čovek“.

Prva Plus

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, igrana serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Rat za naizmeničnu struju, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, serija

11.50 Svet u pokretu: Kultura bez granica

12.10 Ljubi, ljubi, al’ glavu ne gubi, igrani film

14.45 Preživeti Beograd, serija

15.50 Zabranjeno voće, serija

16.45 Blic uživo

18.00 Preživeti Beograd, serija

19.10 Sportal

19.35 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija

20.25 Šeherezada

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.55 Scena

00.15 Biseri

UNA TV

11.05 Zabranjena ljubav, serija

12.00 Podne

13.10 Opklada sa provodadžijom, igrani film

14.50 Rubi, serija

15.50 Ljubavne veze, igrana serija

16.45 Popodne

18.10 Očima deteta

18.30 Una dan

19.00 Mućke, serija

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.25 Zabranjena ljubav, serija

21.20 Uzmi ono što je tvoje, igrani film

23.20 Poslednji vitezovi, film

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Hype intervju - Biljana Obradović

09.00 Zanatlije - Jorgandžija

09.30 Klan, serija

10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

11.05 Drugarčine, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije

15.00 (NE) dokazani - Adrijana Farkaš

16.00 Sveštenikova deca, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije

21.00 Klan, serija

22.00 Mahalske priče - gost: Aleksandar Aco Kosorić

23.00 Dani slave, film

01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

06.30 Sijaj sijaj srećna zvezdo, film

08.00 Terenska kazna br 1, igrani film

09.30 Toni Erdman, igrani film

12.10 Jezero divljih gusaka, film

14.00 Umreti za, film

15.45 Vreli dani u Alabami, film

17.50 Sijaj sijaj srećna zvezdo, film

19.25 Legenda o usamljenom rendžeru, film

21.00 Projekat A 2

22.40 Terenska kazna br 1, igrani film

00.10 Rođen za nevolje, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.10 Stav dana

10.30 Signal

11.00 Dijagnoza

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.10 Portal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Presek plus

22.05 Kadrovi vremena

24 kitchen

12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

13.00 Ukusi 2 generacije

15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće

16.15 Markus Vering

17.00 Rudolfova pekara

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom

Star Movies

04.20 Dve čađave dvocevke, film

06.00 Dobra nevolja, igrana serija

06.40 Roboti, animirani film

08.35 Hektor u potrazi za srećom, igrani film

11.00 Matriks 3, film

13.40 Svi moji bivši, igrani film

16.00 Horton, animirani film

17.55 Prljavi ples, igrani film

20.00 Povratak Supermena, igrani film

23.20 Zatvorenici, igrani film

Star Life

07.35 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Uvod u anatomiju

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Baštensko društvo Gros Pointa

18.00 Visok potencijal

19.00 Dr Haus

21.00 Igra kodova, igrani film

22.55 Svi vole Rejmonda