RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, vidimo se, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.50 Sportski dnevnik
13.05 Građanin
13.40 Zdravstveni dnevnik
14.05 Kuhinja mog kraja
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Miris kiše na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – Jedna igra
20.50 Fudbal: SP, Norveška - Francuska, prenos
22.55 Jedan svet – Jedna igra
23.15 Dnevnik
23.35 Kulturni dnevnik
23.50 Prozor u dvorištu, film
01.45 Gastronomad
02.10 Dnevnik
02.40 Građanin
03.10 Zdravstveni dnevnik
03.40 Fudbal: SP, Norveška - Francuska
Najava
Fudbal: SP, Norveška - Francuska 20.50 RTS1
Biće to utakmica, koja odlučuje o prvom mestu u grupi I . Obe selekcije su bile maksimalno uspešne u prva dva kola uz izuzetnu efikasnost. Norvežani su postigli sedam, Francuzi šest golova. U Bostonu se očekuje duel dva svetska asa Mbapea i Holanda. Ulog je veliki, jer će prvoplasirana selekcija imati lakšeg protivnika na startu nokaut faze. Komentator je Nemanja Matić.
RTS2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica, kviz
08.00 Muzej Aha
08.15 Ti si čudo
08.30 Trči aone
08.45 Rozarka i kuvarice bez kuće
09.00 Priče iz Nepričave
09.30 Poruka
09.40 Plava ptica u Mikroneziji
09.45 Zanimanje dete
10.00 Treniraj sa šampionom
10.20 Inkluzija – Da svaki pupoljak procveta
10.55 Eko minijature
11.00 Ekologizacija
11.30 Prevaspitani
12.00 Savremeni profil mladih
12.30 Dozvolite
13.00 Do detalja
13.30 Vodič kroz bdućnost
14.05 Francuska veza, film
16.10 Fudbal SP: Ekvador – Nemačka, snimak
18.20 Da nam nije
18.40 Dekodiranje nauke: Poremećaji ishrane i gojaznost
19.10 Naučni portal
19.45 Festival na RTS: Arsa film
21.20 Ženski raj, serija
22.15 Do detalja
22.50 Studio znanja
23.45 Amelijina deca, film
01.20 Di Luna bluz bend - prvih 30 godina
02.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.45 Ekologizacija
03.10 Prevaspitani
03.25 Vodič kroz budućnost
04.05 Dekodiranje nauke
Najava
Dekodiranje nauke: Poremećaji ishrane i gojaznost 18.40 RTS2
Poremećaji ishrane, ozbiljno mogu narušiti fizičko i mentalno zdravlje. Globalni porast poremećaja ishrane i gojaznosti, predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih izazova savremenog doba. Ovi poremećaji pogađaju više od milijardu ljudi širom sveta, a stručnjaci ih povezuju sa modernim načinom života, uticajem društvenih mreža, dostupnošću visoko prerađene hrane i genetskim faktorima. Ova stanja ne narušavaju samo fizičko zdravlje, već i mentalno blagostanje. Lečenje je dugotrajno i zahteva timski pristup stručnjaka, jer je cilj uspostavljanje fizičkog zdravlja, normalizacija odnosa prema hrani i rad na psihološkim uzrocima, koji su doveli do poremećaja. Zato pomoć prevashodno treba tražiti od lekara, jer se bolest može izlečiti, ukoliko se simptomi primete na vreme. Gosti u emisiji su prim. dr Marija Đurović i dr Sanja Životić, Bolnica za psihijatriju KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje", ass. dr Biljana Gagačovska, Univerzitetska klinika za psihijatriju, Skoplje, R. S. Makedonija i dr sc. med. Ljiljana Plavšić, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije.
PINK
05.30 Novo jutro
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Najava
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Prva uživo
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.05 Najbolji san, igrana serija
22.15 Hotel Beograd, igrana serija
23.10 Ekskluziv – specijal: Milica Pavlović
00.10 Glam i Drama
01.10 Mafijaši starog kova, igrani film
02.50 Na mestu zločina sa Mašanom
03.20 Dvorac od stakla, igrani film
Najava
Ekskluziv – specijal: Milica Pavlović 23.10 Prva
Mućkali smo koktele sa Milicom Pavlović! Ona objavljuje šesti po redu studija album pod nazim „Caka“. U petak na Prvoj televiziji od 23.10 gledajte Ekskluziv Specijal. Pred vama je intimna ispovest poznate pop zvezde, koja je pokorila region. U emisiji ćete koju vodi Jelena Janić, između ostalog, saznati i koja svetska faca je Milici pisala na Instagram? Da li priželjkuje da se ostvari u ulozi majke i sa kakvim se izazovima suočavala stvarajući novi albmum?
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, igrana serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Ubice iz budućnosti, film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Vladan nahvata Vedrana sa travom, traži da mu „odruka“ dilera. Vedran mu predlaže da pozove lika od koga je sinoć, navodno, završio „vutru“ i, umesto Vedrana, sa njim se nađe Vladan. On zna da je to prazna priča, ali pristaje da bi zastrašio Vedrana. Vedran ostavlja ostatak trave kod Damjana, koji je kasnije odnosi kod Darinke. Njih dvoje se dogovore da je zajedno bace, „travu u travu“, i definitivno se oproste sa duvanjem. Zdravko organizuje Emiliji večeru iznenađenja. Vedran saopšti Viktoru da može da počne sa inicijacijom za članstvo u navijačkoj grupi, mora da ispiše grafit.
STB
07.00 Beograde dobro jutro
10.20 Bg proleće
11.05 Moj grad
12.30 Otvoreni Balkan
14.00 Bg 011 Dnevnik
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
17.10 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
18.25 Moja polisa
19.05 Vaše zdravlje naša briga
19.30 TV Šopingmanija
20.15 Neustrašive žene Srbije
20.45 TV Šopingmanija
21.00 Vesti
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.00 Vesti
22.10 Savremena oftamologija Sveti vid
22.55 TV Šopingmanija
23.30 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
Najava
Ne (obične priče) sa Ludim Perom 17.10 STB
Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj čovek naći u običnim i neobičnim situacijama! Autor: Marko Pantić.
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino
10.00 Most, serija
11.05 Na putu svile sa Džoanom Lamli
12.30 Banaćanke
13.00 Srpski ekran
13.30 Povratak na selo
14.10 Čari ribolova
14.35 Nauka privredi
15.00 Agrodnevnik
15.25 Izbliza
15.50 Memento
15.55 Lud, zbunjen, normalan, serija
16.35 TV šifonjer
17.00 TV dnevnik
17.20 Politbiro
18.00 Razglednice
19.00 Kulturno-umetnički program
19.30 TV dnevnik
20.05 Signali
21.00 Petkazanje
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.33 Art - erija
22.45 Sa druge strane
23.10 To su bili dani - TV kabare
00.03 Banaćanke
Najava
To su bili dani - TV kabare 23.10 RTV1
TV Kabare donosi jedinstvenu kombinaciju poezije, muzike i priče, koja nas vraća u prošlost i povezuje sa sadašnjošću.
RTV Pančevo
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Kroz vihor vremena
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
17.05 Uključenje u program TV Informera
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.00 Tajne vinove loze, serija
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
05.40 Besa, domaćaigrana serija
06.50 Besa, domaćaigrana serija
08.00 Bal na vodi, domaći igrani film
09.55 Mamurluk 3, igrani film
11.40 Karate kid, igrani film
14.10 Povratak u ring, igrani film
16.10 Američki snajperista, igrani film
18.40 Drugi čovek, igrani film
19.50 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, domaća igrana serija
22.00 Čovek bljesak, igrani film
23.45 Isčezla, igrani film
Najava
Čovek bljesak 22.00 Superstar
Džek je radio kao plaćeni ubica za američku vladu, a sada radi u policiji kao istražitelj. Na tragu je nemilosrdnog serijskog ubice kog zovu „Porodični čovek“.
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, igrana serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Rat za naizmeničnu struju, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, serija
11.50 Svet u pokretu: Kultura bez granica
12.10 Ljubi, ljubi, al’ glavu ne gubi, igrani film
14.45 Preživeti Beograd, serija
15.50 Zabranjeno voće, serija
16.45 Blic uživo
18.00 Preživeti Beograd, serija
19.10 Sportal
19.35 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija
20.25 Šeherezada
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.55 Scena
00.15 Biseri
UNA TV
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.10 Opklada sa provodadžijom, igrani film
14.50 Rubi, serija
15.50 Ljubavne veze, igrana serija
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.00 Mućke, serija
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.25 Zabranjena ljubav, serija
21.20 Uzmi ono što je tvoje, igrani film
23.20 Poslednji vitezovi, film
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Hype intervju - Biljana Obradović
09.00 Zanatlije - Jorgandžija
09.30 Klan, serija
10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
11.05 Drugarčine, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije
15.00 (NE) dokazani - Adrijana Farkaš
16.00 Sveštenikova deca, igrani film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije
21.00 Klan, serija
22.00 Mahalske priče - gost: Aleksandar Aco Kosorić
23.00 Dani slave, film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
06.30 Sijaj sijaj srećna zvezdo, film
08.00 Terenska kazna br 1, igrani film
09.30 Toni Erdman, igrani film
12.10 Jezero divljih gusaka, film
14.00 Umreti za, film
15.45 Vreli dani u Alabami, film
17.50 Sijaj sijaj srećna zvezdo, film
19.25 Legenda o usamljenom rendžeru, film
21.00 Projekat A 2
22.40 Terenska kazna br 1, igrani film
00.10 Rođen za nevolje, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.10 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.10 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Presek plus
22.05 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
13.00 Ukusi 2 generacije
15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće
16.15 Markus Vering
17.00 Rudolfova pekara
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom
Star Movies
04.20 Dve čađave dvocevke, film
06.00 Dobra nevolja, igrana serija
06.40 Roboti, animirani film
08.35 Hektor u potrazi za srećom, igrani film
11.00 Matriks 3, film
13.40 Svi moji bivši, igrani film
16.00 Horton, animirani film
17.55 Prljavi ples, igrani film
20.00 Povratak Supermena, igrani film
23.20 Zatvorenici, igrani film
Star Life
07.35 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Uvod u anatomiju
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Baštensko društvo Gros Pointa
18.00 Visok potencijal
19.00 Dr Haus
21.00 Igra kodova, igrani film
22.55 Svi vole Rejmonda
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