22.15 B92

Onog trenutka kada se probudiš mrtav

Broker u malomjužnom gradiću našao se u sred velike prevare osiguranja. U to ga je uvukao prvio komšija, a onda tela počinju da se gomilaju. Šerif Turmon Foler pokušava da otkrije šta se to dešava u njegovom gradu. Uloge: Kol Hauser, Džejmi Aleksander, Morgan Friman.

00.00 Prva

Dvorac od stakla

Hronika avantura ekscentrične, čvrsto povezane porodice, film „Dvorac od stakla“, neverovatna je priča o bezuslovnoj ljubavi. Oskarovka Bri Larson donosi nam najprodavanije memoare Džanet Vols u kojima mlada devojka, pod uticajem divlje prirode svog disfunkcionalnog oca, pronalazi vatrenu odlučnost da skroji uspešan život po svojim pravilima. Uloge: Bri Larson, Vudi Harelson, Naomi Vats.

22.40 RTS2

Kikuo

U posleratnom ekonomskom procvatu Japana, Kikua Tačibanu, rođenog u porodici gangstera, usvaja kabuki glumac. Uprkos brojnim životnim preprekama, Kikuo izrasta u veoma talentovanog izvođača... Uloge: Keitatsu Košijama, Soja Kurokava, Ai Mikami.