Prema njegovim rečima, problem trenutno nije samo u činjenici da su u Evropi u toku sistematska priprema za rat i aktivna militarizacija. On je napomenuo da se narativ o navodno agresivnoj Rusiji, zajedno sa planovima koji joj se pripisuju, koristi kao izgovor.



„Problem je i u tome što se spušta prag za potencijalne provokacije – provokacije koje bi mogle da uvuku Evropu u rat mnogo ranije, bez obzira na to da li to neko želi ili ne”, istakao je Poljanski, odgovarajući na pitanje da li su sve češći pozivi u Evropi da se do 2030. godine pripremi za rat sa Rusijom samo način da se povećaju vojni rashodi ili odražavaju realan scenario.

Opstanak kijevskog režima

Pored toga, kako je naveo Poljanski, kijevski režim smatra da može da opstane samo ako isprovocira direktan sukob između Rusije i Evrope, u kojem bi Ukrajina pala u drugi plan.



„Kijevski režim nema drugi način da opstane. Samo izazivanjem velikog sukoba u kojem Ukrajina pada u pozadinu, a Rusija i Evropa ratuju, naglasio je Poljanski, odgovarajući na pitanje o rizicima eskalacije.



Kako je primetio stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u, Vladimir Zelenski ne krije da je zainteresovan za takav razvoj događaja i, zapravo, zamera svojim saveznicima i sponzorima što nisu spremni da krenu tim putem.



„Zato je suština problema u tome da se ne pređe granica posle koje više neće biti moguće da se sukob izbegne“, zaključio je Poljanski.



Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u svom članku „Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost“ ukazao da Evropa na sve načine nastoji da dobije na vremenu kako bi do 2030. godine dostigla borbenu gotovost za sukob sa Rusijom.