19.30 RTS2

Arsa

Osamnaestogodišnja Arsa živi na ostrvu-prirodnom rezervatu. Dane provodi skupljajući otpad koji donosi more i pretvara ga u nove kreacije inspirisane očevim skulpturama. Njen svet nalazi se negde između čudovišta i potopljenih statua i udaljene ljudskosti. Kada Andrea i njegovi prijatelji uđu u njen svet, čarolija nestaje. Uloge: Uloge: Gala Zohar Martinuči, Đakopo Olmo Antinori, Đovani Kanata.

22.15 B92

Ubice iz budućnosti

Džozef je član grupe ubica koji sebe nazivaju Lupers i rade za kriminalnu organizaciju u budućnosti. Njihovi šefovi vraćaju mete u prošlost, a posao ubica je da ih ubiju i reše se tela. Džo uživa u novcu i blagodetima svog posla ali stvari se zakomplikuju kada shvati da je njegova sledeća meta upravo on.... Džo iz budućnosti. Uloge: Džozef Gordon Levit, Brus Vilis, Emili Blant.

19.45 Prva Plus

Rat za naizmeničnu struju

Holivudski spektakl o Nikoli Tesli u kojem glavne uloge tumače za Oskara nominovani Benedikt Kamberbač i Majkl Šenon. Okosnica filma je bespoštedno nadmetanje Edisona i Džordža Vestinghausa oko toga čiji će električni sistem opskrbljivati strujom moderni svet. Priča prati Tomasa Edisona koji se drži svoje jednosmerne struje i nju pokušava da uvede na Menhetn, uprkos očitim nedostacima. Međutim, plan mu ne ide glatko jer tu u priču dolazi Nikola Tesla sa svojom naizmeničnom strujom, a njega finansijski podržava bogataš i biznismen Vestinghaus. Uloge: Benedikt Kamberbač, Majkl Šenon, Nikolas Hoult.