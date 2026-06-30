Mali je istakao da novim paketom mera država pokazuje brigu o građanima kojima je pomoć najpotrebnija.

Naveo je da će penzionerima koji primaju do minimalne penzije, što je 31.092 dinara, biti isplaćeno 35.000 dinara jednokratne pomoći, a penzionerima sa prosečnim penzijama, što je 56.848 dinara, biće isplaćeno 27.500 dinara, dok će oni čije su penzije veće od prosečne dobiti 20.000 dinara.

''S jedne strane, velika novčana pomoć, odnosno jednokratna pomoć, s druge strane velike uštede kada je nabavka lekova u pitanju. To su dve velike stvari za za naše građane: način da im s jedne strane država pokaže koliko brine o njima, a s druge strane da im konkretno u novcu i kroz uštede i pomogne'', rekao je Mali za RTS.

Mali je istakao da je cilj da se novim paketom mera za poboljšanje životnog standarda građana, koji je u ponedeljak predstavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pomogne građanima pred jesenju i zimsku sezonu kada, kako je naveo, troškovi rastu.

''Još jednom smo pokazali pravu brigu prema ljudima. Obećanje koje smo dali, a to je da ćemo pomoći, da ćemo naći način, prostor i novac da pomognemo onima koji imaju niža primanja. Mi na ovaj način to obećanje ispunjavamo i to je mnogo važna poruka za sve građane Srbije'', rekao je Mali.

On je izrazio veliku zahvalnost penzionerima za sve ono što su, kako je rekao, izdržali u poslednjih nekoliko godina i što su podržali reforme koje je država sprovodila.

''U poslednjih nekoliko godina, plate su malo brže rasle nego penzije. Hoćemo na ovaj način da našim penzionerima uzvratimo i da na neki način to nadoknadimo'', rekao je Mali.