01.30 Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, polufinala i finale

20.30 Jedrenje Sail GP: Halifaks, dan 2

20.30 Priče iz gradova: San Francisko

20.00 Priče iz gradova: Njujork - Nju Džersi

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