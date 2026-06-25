Arena Premium 1

08.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Švajcarska – Kanada

10.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled dana 24.06.

11.30  Fudbal FIFA SP: Maroko – Haiti

13.30  Fudbal FIFA SP: Južna Afrika - Južna Koreja

15.30  Fudbal FIFA SP: Škotska – Brazil

17.30  Fudbal prijateljske utakmice: Crvena zvezda – Amšteten

20.00  Priče iz gradova: Njujork - Nju Džersi

20.30  Priče iz gradova: San Francisko

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

22.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Ekvador – Nemačka

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

01.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Japan – Švedska

04.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Turska – SAD

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Španska liga G3: Barselona - Valensija, finale

08.30  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Japan

10.30  Odbojka Liga Nacija: Argentina – Nemačka

14.30  Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Italija

16.30  Odbojka Liga Nacija: Kina – Belgija

20.30  Jedrenje Sail GP: Halifaks, dan 2

23.30  Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, četvrtfinala

01.30  Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, polufinala i finale

04.00  Atletika Dijamantska liga: Doha

 

Eurosport 1

05.15  Sportsko penjanje: Svetska

06.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, žene

07.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, muškarci

08.30  Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur

09.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, muškarci

10.00  Jedrenje: SailGP, Halifax

11.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, finale, Beri Hokins - Džek Lisovski

13.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Boulder, žene, finale

14.00  Biciklizam: Điro d’Italija, muškarci, U23, Pregled

15.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 5

18.00  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

18.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Boulder, žene, finale

19.15  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Boulder, muškarci, finale

20.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, finale, Beri Hokins - Džek Lisovski

21.30  Magazin: Endurance Car WC, Endurance Uncovered Racing for Excellence

22.00  Biciklizam: Điro d’Italija, muškarci, U23, Pregled

23.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 5