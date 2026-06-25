Arena Premium 1
08.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Švajcarska – Kanada
10.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled dana 24.06.
11.30 Fudbal FIFA SP: Maroko – Haiti
13.30 Fudbal FIFA SP: Južna Afrika - Južna Koreja
15.30 Fudbal FIFA SP: Škotska – Brazil
17.30 Fudbal prijateljske utakmice: Crvena zvezda – Amšteten
20.00 Priče iz gradova: Njujork - Nju Džersi
20.30 Priče iz gradova: San Francisko
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
22.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Ekvador – Nemačka
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
01.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Japan – Švedska
04.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Turska – SAD
Arena Premium 2
06.00 Košarka Španska liga G3: Barselona - Valensija, finale
08.30 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Japan
10.30 Odbojka Liga Nacija: Argentina – Nemačka
14.30 Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Italija
16.30 Odbojka Liga Nacija: Kina – Belgija
20.30 Jedrenje Sail GP: Halifaks, dan 2
23.30 Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, četvrtfinala
01.30 Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, polufinala i finale
04.00 Atletika Dijamantska liga: Doha
Eurosport 1
05.15 Sportsko penjanje: Svetska
06.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, žene
07.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, muškarci
08.30 Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur
09.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, muškarci
10.00 Jedrenje: SailGP, Halifax
11.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, finale, Beri Hokins - Džek Lisovski
13.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Boulder, žene, finale
14.00 Biciklizam: Điro d’Italija, muškarci, U23, Pregled
15.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 5
18.00 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
18.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Boulder, žene, finale
19.15 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Boulder, muškarci, finale
20.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, finale, Beri Hokins - Džek Lisovski
21.30 Magazin: Endurance Car WC, Endurance Uncovered Racing for Excellence
22.00 Biciklizam: Điro d’Italija, muškarci, U23, Pregled
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 5
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