Arena Premium 1

08.30  Fudbal FIFA SP: Norveška – Senegal

11.30  Fudbal FIFA SP: Argentina – Austrija

13.30  Odbojka Liga Nacija: Srbija – Japan

18.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Engleska – Gana

20.00  Fudbal FIFA SP: Studio

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Švajcarska – Kanada

23.00  Fudbal FIFA SP: Studio

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Škotska – Brazil

03.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Češka – Meksiko

 

Arena Premium 2

11.00  Košarka Španska liga G3: Huventud - Valensija, polufinale

13.00  Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Italija

16.30  Odbojka Liga Nacija: Argentina – Nemačka

17.00  Rukomet EHF Liga šampiona: Meč za 3. mesto

18.30  Rukomet EHF Liga šampiona: Finale

21.00  Fudbal FIFA SP: BiH – Katar

22.00  Rukomet EHF Liga šampiona: Pregled polufinala i finala

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Maroko – Haiti

03.00  Fudbal FIFA SP: Južna Afrika - Južna Koreja

 

Eurosport 1

04.30  Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka

06.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, žene

07.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, muškarci

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 5

09.00  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

09.30  Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka

12.00  Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong

14.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, žene

14.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, muškarci

15.30  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

16.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, žene

17.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, muškarci

18.30  Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka

20.00  Jedrenje: SailGP, Halifax

21.00  Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong

22.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, žene

22.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, muškarci