Arena Premium 1
08.30 Fudbal FIFA SP: Norveška – Senegal
11.30 Fudbal FIFA SP: Argentina – Austrija
13.30 Odbojka Liga Nacija: Srbija – Japan
18.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Engleska – Gana
20.00 Fudbal FIFA SP: Studio
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Švajcarska – Kanada
23.00 Fudbal FIFA SP: Studio
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Škotska – Brazil
03.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Češka – Meksiko
Arena Premium 2
11.00 Košarka Španska liga G3: Huventud - Valensija, polufinale
13.00 Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Italija
16.30 Odbojka Liga Nacija: Argentina – Nemačka
17.00 Rukomet EHF Liga šampiona: Meč za 3. mesto
18.30 Rukomet EHF Liga šampiona: Finale
21.00 Fudbal FIFA SP: BiH – Katar
22.00 Rukomet EHF Liga šampiona: Pregled polufinala i finala
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Maroko – Haiti
03.00 Fudbal FIFA SP: Južna Afrika - Južna Koreja
Eurosport 1
04.30 Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka
06.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, žene
07.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, muškarci
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 5
09.00 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
09.30 Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka
12.00 Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong
14.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, žene
14.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, muškarci
15.30 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
16.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, žene
17.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, muškarci
18.30 Endurance Auto Trke: 6 sati Spa Frankošamp, Trka
20.00 Jedrenje: SailGP, Halifax
21.00 Snuker: Šampionat igrača, Finale, Džon Higins - Zhao Xintong
22.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, žene
22.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite, muškarci
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