Arena Premium 1
11.30 Fudbal FIFA SP: Belgija – Iran
13.30 Fudbal FIFA SP: Urugvaj - Zelenortska Ostrva
15.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Novi Zeland – Egipat
18.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
19.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Argentina – Austrija
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Francuska – Irak
02.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Norveška – Senegal
Arena Premium 2
08.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – SAD
10.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Nemačka – Brazil
12.30 Odbojka Liga Nacija (Ž) Japan – Italija
14.30 Košarka Italijanska liga G5: Milano - Venezia, finale
16.00 Košarka Nemačka liga G5: Bajern - Alba, finale
20.00 Košarka Španska liga G3: Barselona - Valensija
23.30 Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, četvrtfinala
04.00 Atletika Dijamantska liga: Doha, sportski program
Eurosport 1
05.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, muškarci, Finale
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 3
07.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 4
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 5
10.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, žene
11.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, muškarci
12.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, žene, Finale
13.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, muškarci, Finale
14.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, muškarci, Etapa 5
15.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 1
16.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 2
17.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 5
18.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija,
20.00 Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 5
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