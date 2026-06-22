Arena Premium 1

11.30  Fudbal FIFA SP: Belgija – Iran

13.30  Fudbal FIFA SP: Urugvaj - Zelenortska Ostrva

15.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Novi Zeland – Egipat

18.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

19.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Argentina – Austrija

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

23.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Francuska – Irak

02.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Norveška – Senegal

 

Arena Premium 2

08.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija – SAD

10.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Nemačka – Brazil

12.30  Odbojka Liga Nacija (Ž) Japan – Italija

14.30  Košarka Italijanska liga G5: Milano - Venezia, finale

16.00  Košarka Nemačka liga G5: Bajern - Alba, finale

20.00  Košarka Španska liga G3: Barselona - Valensija

23.30  Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, četvrtfinala

04.00  Atletika Dijamantska liga: Doha, sportski program

 

Eurosport 1

05.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, muškarci, Finale

06.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 3

07.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 4

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 5

10.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, žene

11.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, muškarci

12.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, žene, Finale

13.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, muškarci, Finale

14.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, muškarci, Etapa 5

15.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 1

16.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 2

17.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 5

18.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija,

20.00  Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 5