Dok se Evropa suočava sa sve učestalijim toplotnim talasima, mnogi traže načine da rashlade dom i lakše podnesu vrele letnje noći. Iako većina prvo posegne za ventilatorom ili klima-uređajem, stručnjaci ističu da postoji jednostavno i jeftino rešenje koje gotovo da ne troši električnu energiju.

Sve što vam je potrebno jeste običan termofor – predmet koji se uglavnom koristi tokom zime. Ipak, zahvaljujući svojim izolacionim svojstvima, može biti podjednako koristan i tokom letnjih vrućina.

Neočekivani saveznik u borbi protiv vrućine

Džon Loless iz kompanije Best Heating objašnjava da termofori ne zadržavaju samo toplotu, već mogu da sačuvaju i hladnoću.

„Ako termofor napunite hladnom vodom i stavite ga ispod čaršava ili pored jastuka pre spavanja, krevet će biti znatno prijatniji kada legnete“, istakao je stručnjak.

Hladna voda u termoforu upija deo toplote iz okoline i tela, stvarajući osećaj osveženja koji može da pomogne da lakše zaspite tokom sparnih noći.

Gde postaviti termofor za najbolji efekat?

Za maksimalan efekat stručnjaci preporučuju da termofor napunite hladnom vodom iz frižidera ili da u njega ubacite nekoliko kockica leda.

Dodatno rashlađivanje može se postići tako što ćete ga prisloniti na takozvane pulsne tačke na telu, poput vrata, ručnih zglobova ili članaka. Na tim mestima krvni sudovi su bliže površini kože, pa se telo brže hladi.

Ukoliko želite da rashladite krevet pre odlaska na spavanje, dovoljno je da termofor postavite pored jastuka ili u podnožje kreveta oko pola sata pre nego što legnete.

Greška koju treba izbegavati

Iako se mnogima čini logičnim da termofor stave u zamrzivač kako bi bio još hladniji, stručnjaci upozoravaju da to može dovesti do oštećenja materijala.

Razlog je jednostavan – voda se prilikom zamrzavanja širi, što može izazvati pucanje ili curenje termofora.

Ako ipak želite dodatno da ga rashladite, preporuka je da u zamrzivaču ne ostane duže od 20 minuta.

Jednostavno i jeftino rešenje za letnje noći

U vreme kada mnogi nastoje da smanje potrošnju električne energije i troškove hlađenja doma, termofor sa hladnom vodom može biti praktično i pristupačno rešenje za ublažavanje posledica letnjih vrućina.

Iako ne može u potpunosti da zameni klima-uređaj, ovaj jednostavan trik može doprineti prijatnijem snu i većem osećaju komfora tokom najtoplijih dana u godini.