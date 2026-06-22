RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.25 Lov i ribolov
14.00 Kuhinja moga kraja
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Područje bez signala, igrana serija
21.00 Potera
22.05 Na večeri kod
23.10 Dnevnik
23.30 Kulturni dnevnik
23.45 Andomein soj, film
02.00 Dnevnik
02.30 Lov i ribolov
Najava
Područje bez signala 20.05 RTS1
Olega i Nikolu u zabačeni fiktivni gradić Nuštin, nekada industrijsko središte a sada otužno mesto u kom nema ni signala, dovede neobična poslovna porudžbina iz Magreba. Da bi klijentu isporučili turbinu kakva se više ne proizvodi, moraju da obnove odavno zatvorenu fabriku. Kada gradić živne i meštani radom povrate izgubljeno dostojanstvo i nadu, klijent nestane i turbina ostaje bez kupca. Novog klijenta je za taj prastari model nemoguće naći, ali ni Nikola, ni Oleg, ni radnici nisu spremni da odustanu. Uloge tumače: Rene Bitorajac, Krešimir Mikić , Jovana Stojiljković, Izudin Bajrović, Goran Bogdan, Tihana Lazović, Lana Barić, Slavko Štimac, Stipe Radoja, Milena Zupančić, Slobodan Milovanović, Iva Babić, Nives Ivanković...
RTS2
06.20 Verski kalendar
06.30 Datum
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Na slovo na slovo
08.55 Majmunoljupci
09.00 Kućica na drvetu
09.05 Šumske zavrzlame
09.20 Daj mi krila jedan krug
10.00 Čitalište,čitate li šta
10.40 Anin svet
10.50 U susret snovima
11.30 Život sa muzikom
11.55 Dekodiranje nauke
12.30 E-TV
13.30 O ljubavi i gađenju
14.00 Festival na RTS
16.00 Fudbal SP: Belgija – Iran, snimak
18.00 Jedan svet, jedna igra
18.50 Fudbal SP: Argentina -Austrija, prenos
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Metamorfoze
22.20 Potpuno spaljen, film
00.40 Jeloustoun, serija
01.30 Stefan Milenković i SO RTS – Betoven, koncert za voolinu i orkestar D-dur
02.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.30 Život sa muzikom
03.00 Dekodiranje nauke
03.30 Potpuno spaljen, film
Najava
Potpuno spaljen 22.20 RTS2
Otkad je izgubio suprugu, Endru Blejk nema volju ni za čime. Odlučuje da napusti London i vrati se u kuću gde su se upoznali. Uloge: Džon Malkovič, Fani Ardan.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka
Najava
Odbačena 21.15 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Ćirilica Milomira Marića
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Glam i Drama
00.50 Ekskluziv
01.15 Eksploziv
01.45 Nećete verovati
02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, domaća igrana serija
03.00 Pobednik
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Glam i Drama 00.00 Prva
„Glam i drama“ je emisija kolažnog tipa i predstavlja retrospektivu dana u kome se emituje, a to se odvija kroz teme koje su najviše odjeknule tog dana.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92, informativni program
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Patriota, igrani film
00.00 Teorije zavera
Najava
48 sati svadba 20.05 B92
U novoj epizodi emisije „48 sati svadba“ upoznaćete Sanju i Dejana iz Požarevca, par koji je pet godina gradio svoju ljubav pre nego što je odlučio da izgovori sudbonosno „da“. Da li je upravo strpljenje tajna njihove ljubavne priče? Na putu do venčanja, mladenci će zajedno sa Mikijem posetiti jednu od najlepših tvrđava Srbije - Golubačku tvrđavu. Tamo ih očekuje zanimljiv izazov u kom će morati da pokažu koliko se zaista dobro poznaju. Ko će odneti pobedu u igri „Ko koga bolje poznaje“? Pored toga, Miki će imati priliku da upozna prirodne lepote i znamenitosti ovog kraja. Kako se snašao u golubačkom kraju i šta ga je najviše iznenadilo? Da li će Sanja i Dejan uspeti da završe sve pripreme na vreme? Hoće li njihov veliki dan proteći baš onako kako su zamišljali? I šta nas sve očekuje u još jednoj trci sa vremenom saznajte ovog ponedeljak i utorka od 20.05 na televiziji B92 u još jednom izadnju emisije "48 sati svadba".
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
20.55 Ćirilica
23.00 Žena, igrana serija
23.43 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.14 Savetnik
02.04 Naslovna strana, kviz
02.37 1 na 1, kviz
Najava
Ćirilica 20.55 Happy
Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Mahalske priče - gost: Marjan Mijajlović
09.00 Mobil auto
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
11.00 Brodograditelj, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
15.30 Chit chat gost: Tašana Korać
16.00 Srce na terenu, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 Opa šou
23.30 Bomba u 10 do 10, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
06.35 Makedonski ubavini
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Agroinfo
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bugarske ruže
20.00 Tajne vinove loze, igrana serija
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
24 KITCHEN
13.00 Džejmijev vrhunski roštilj
14.00 Rik Stajn: Produženi vikend
15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće
16.15 Markus Vering
17.00 Rudolfova pekara: Proslave
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom
STAR LIFE
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Skrivena ljubav, igrani film
12.55 Bračne vode
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
16.40 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 Dr Haus
20.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Elsbet
22.55 Bračne vode
CINEMANIA
05.45 Nakon oluje, igrani film
07.40 Kasandrin most, film
10.25 Rajsko putovanje, film
11.45 Tihi zaliv, film
13.45 Kad me je pronašla, film
15.25 Sibir, igrani film
17.05 Kasandrin most, film
19.10 Ema, igrani film
21.00 Tajni agent, igrani film
23.05 Bludnik, igrani film
00.55 Bitka dronova, igrani film
02.25 Proleće 1941, igrani film
SUPERSTAR
07.20 12 reči, domaća igrana serija
08.15 12 reči, domaća igrana serija
09.10 Troja, igrani film
12.00 Roki Balboa, igrani film
13.45 Zaboravljeni, domaći igrani film
15.25 Mafijaš na terapiji, igrani film
17.20 Zvezda je rođena, igrani film
20.00 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, domaća igrana serija
22.00 Niko, iznad zakona, igrani film
23.50 Računovođa, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Porodični čovek, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.50 Balkanskom ulicom
13.00 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Scena
18.20 Nije srpski ćutati
19.05 Sportal: Mundijalske priče
19.30 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.15 Nije srpski ćutati
00.05 Scena
00.25 Dug moru, igrana serija
01.20 Ljubi, ljubi, al' glavu ne gubi, igrani film
02.50 Na terapiji
03.50 Metar moga sela
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Stav nedelje
11.30 Portal
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Kadrovi vremena: Dekade
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Proces
22.30 Kadrovi vremena: USA Originals
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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