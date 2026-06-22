RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.25 Lov i ribolov

14.00 Kuhinja moga kraja

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Područje bez signala, igrana serija

21.00 Potera

22.05 Na večeri kod

23.10 Dnevnik

23.30 Kulturni dnevnik

23.45 Andomein soj, film

02.00 Dnevnik

02.30 Lov i ribolov

Najava

Područje bez signala 20.05 RTS1

Olega i Nikolu u zabačeni fiktivni gradić Nuštin, nekada industrijsko središte a sada otužno mesto u kom nema ni signala, dovede neobična poslovna porudžbina iz Magreba. Da bi klijentu isporučili turbinu kakva se više ne proizvodi, moraju da obnove odavno zatvorenu fabriku. Kada gradić živne i meštani radom povrate izgubljeno dostojanstvo i nadu, klijent nestane i turbina ostaje bez kupca. Novog klijenta je za taj prastari model nemoguće naći, ali ni Nikola, ni Oleg, ni radnici nisu spremni da odustanu. Uloge tumače: Rene Bitorajac, Krešimir Mikić , Jovana Stojiljković, Izudin Bajrović, Goran Bogdan, Tihana Lazović, Lana Barić, Slavko Štimac, Stipe Radoja, Milena Zupančić, Slobodan Milovanović, Iva Babić, Nives Ivanković...

RTS2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Plava ptica

08.25 Na slovo na slovo

08.55 Majmunoljupci

09.00 Kućica na drvetu

09.05 Šumske zavrzlame

09.20 Daj mi krila jedan krug

10.00 Čitalište,čitate li šta

10.40 Anin svet

10.50 U susret snovima

11.30 Život sa muzikom

11.55 Dekodiranje nauke

12.30 E-TV

13.30 O ljubavi i gađenju

14.00 Festival na RTS

16.00 Fudbal SP: Belgija – Iran, snimak

18.00 Jedan svet, jedna igra

18.50 Fudbal SP: Argentina -Austrija, prenos

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Metamorfoze

22.20 Potpuno spaljen, film

00.40 Jeloustoun, serija

01.30 Stefan Milenković i SO RTS – Betoven, koncert za voolinu i orkestar D-dur

02.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.30 Život sa muzikom

03.00 Dekodiranje nauke

03.30 Potpuno spaljen, film

Najava

Potpuno spaljen 22.20 RTS2

Otkad je izgubio suprugu, Endru Blejk nema volju ni za čime. Odlučuje da napusti London i vrati se u kuću gde su se upoznali. Uloge: Džon Malkovič, Fani Ardan.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka

Najava

Odbačena 21.15 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Ćirilica Milomira Marića

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Glam i Drama

00.50 Ekskluziv

01.15 Eksploziv

01.45 Nećete verovati

02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, domaća igrana serija

03.00 Pobednik

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Glam i Drama 00.00 Prva

„Glam i drama“ je emisija kolažnog tipa i predstavlja retrospektivu dana u kome se emituje, a to se odvija kroz teme koje su najviše odjeknule tog dana.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Horizont stvarnosti

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92, informativni program

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Patriota, igrani film

00.00 Teorije zavera

Najava

48 sati svadba 20.05 B92

U novoj epizodi emisije „48 sati svadba“ upoznaćete Sanju i Dejana iz Požarevca, par koji je pet godina gradio svoju ljubav pre nego što je odlučio da izgovori sudbonosno „da“. Da li je upravo strpljenje tajna njihove ljubavne priče? Na putu do venčanja, mladenci će zajedno sa Mikijem posetiti jednu od najlepših tvrđava Srbije - Golubačku tvrđavu. Tamo ih očekuje zanimljiv izazov u kom će morati da pokažu koliko se zaista dobro poznaju. Ko će odneti pobedu u igri „Ko koga bolje poznaje“? Pored toga, Miki će imati priliku da upozna prirodne lepote i znamenitosti ovog kraja. Kako se snašao u golubačkom kraju i šta ga je najviše iznenadilo? Da li će Sanja i Dejan uspeti da završe sve pripreme na vreme? Hoće li njihov veliki dan proteći baš onako kako su zamišljali? I šta nas sve očekuje u još jednoj trci sa vremenom saznajte ovog ponedeljak i utorka od 20.05 na televiziji B92 u još jednom izadnju emisije "48 sati svadba".

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

20.55 Ćirilica

23.00 Žena, igrana serija

23.43 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.14 Savetnik

02.04 Naslovna strana, kviz

02.37 1 na 1, kviz

Najava

Ćirilica 20.55 Happy

Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Mahalske priče - gost: Marjan Mijajlović

09.00 Mobil auto

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

11.00 Brodograditelj, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

15.30 Chit chat gost: Tašana Korać

16.00 Srce na terenu, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 Opa šou

23.30 Bomba u 10 do 10, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Makedonski ubavini

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Agroinfo

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bugarske ruže

20.00 Tajne vinove loze, igrana serija

21.00 TV atelje

21.30 Sportsko oko

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

13.00 Džejmijev vrhunski roštilj

14.00 Rik Stajn: Produženi vikend

15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće

16.15 Markus Vering

17.00 Rudolfova pekara: Proslave

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Stenli Tuči: U potrazi za Italijom

STAR LIFE

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Skrivena ljubav, igrani film

12.55 Bračne vode

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

16.40 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 Dr Haus

20.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Elsbet

22.55 Bračne vode

CINEMANIA

05.45 Nakon oluje, igrani film

07.40 Kasandrin most, film

10.25 Rajsko putovanje, film

11.45 Tihi zaliv, film

13.45 Kad me je pronašla, film

15.25 Sibir, igrani film

17.05 Kasandrin most, film

19.10 Ema, igrani film

21.00 Tajni agent, igrani film

23.05 Bludnik, igrani film

00.55 Bitka dronova, igrani film

02.25 Proleće 1941, igrani film

SUPERSTAR

07.20 12 reči, domaća igrana serija

08.15 12 reči, domaća igrana serija

09.10 Troja, igrani film

12.00 Roki Balboa, igrani film

13.45 Zaboravljeni, domaći igrani film

15.25 Mafijaš na terapiji, igrani film

17.20 Zvezda je rođena, igrani film

20.00 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, domaća igrana serija

22.00 Niko, iznad zakona, igrani film

23.50 Računovođa, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Porodični čovek, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.50 Balkanskom ulicom

13.00 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Scena

18.20 Nije srpski ćutati

19.05 Sportal: Mundijalske priče

19.30 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Na terapiji

23.15 Nije srpski ćutati

00.05 Scena

00.25 Dug moru, igrana serija

01.20 Ljubi, ljubi, al' glavu ne gubi, igrani film

02.50 Na terapiji

03.50 Metar moga sela

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Stav nedelje

11.30 Portal

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Kadrovi vremena: Dekade

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Proces

22.30 Kadrovi vremena: USA Originals

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča